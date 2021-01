O rastreador de mapas de Apex Legends feito por fãs permite que você saiba quando cada mapa está em rotação

Um fã dedicado lançou um rastreador de mapa útil que permite saber exatamente qual mapa está em rotação no Apex Legends e por quanto tempo. A ferramenta útil pode dizer aos jogadores em qual arena os Jogos Apex acontecerão sem a necessidade de inicializar o jogo.

O design simples do rastreador mostra qual arena está em rotação juntamente com uma contagem regressiva para a próxima mudança de mapa. Um prompt de “próximo mapa” mostra uma lista das próximas rotações do mapa e seus respectivos temporizadores, para que os jogadores possam consultar as datas a curto prazo.

Os jogadores também podem definir notificações personalizadas para cada mapa, dia da semana e intervalo de tempo. Por exemplo, é possível receber um aviso sempre que Olympus estiver em rotação entre 20h e 23h às sextas, sábados e domingos.

O rastreador ajuda os jogadores a ficarem atentos à rotação do mapa graças à extração de dados dos arquivos do jogo, de acordo com sua descrição. Apesar de normalmente ter apenas dois mapas, pode ser complicado manter-se informado sobre a rotação do mapa de Apex graças aos seus intervalos de tempo variáveis, que variam entre 60, 90 e 120 minutos a cada mudança.

Manter o controle da rotação foi ainda mais complicado quando Desfiladeiro do Rei fez um retorno inesperado ao Battle Royale em 15 de janeiro, apesar da Respawn ter pulado o mapa no início da sétima temporada. A rotação de três mapas, juntamente com a mudança de espaço por tempo, tornava o conhecimento dos horários do mapa mais difícil do que atacar um Gibraltar com um escudo Evo vermelho.