O próximo modo Arenas de Apex é um duelo 3 vs 3 sem aleatoriedade ou terceiros, com ranqueadas no futuro

Você está cansado da fadiga do Battle Royale? O próximo modo Arenas do Apex Legends é a cura perfeita.

Após mais de um ano de desenvolvimento, a Respawn está finalmente introduzindo um novo modo três contra três que elimina a frustrante aleatoriedade e elimina a invasão de terceiros durante seus combates para sempre. E com um sistema de economia bem equilibrado e mapas cuidadosamente selecionados, Arenas oferece um bom descanso do modo Battle Royale.

"Em uma luta frente a frente, você não quer orar aos deuses da aleatoriedade", disse o designer do Arenas, Robert West, em uma coletiva de imprensa virtual. "Você quer uma partida mais consistente e uniforme para saber que sua habilidade e sua estratégia venceram."

O conceito de Arenas é simples. Você recebe uma fase de compra para comprar habilidades, suprimentos médicos e armas, ao mesmo tempo que dá a você algum tempo para discutir estratégias com seus companheiros de equipe. A cada rodada, você obtém mais materiais que pode usar para comprar armas mais fortes e mais utilidade. E com uma regra justa de vitória por dois, um massacre pode terminar em apenas três rodadas, enquanto partidas mais acirradas podem levar a uma morte súbita na nona rodada.

Com um modo de jogo totalmente novo, no entanto, haverá novos objetivos. Habilidades que funcionam bem no Battle Royale podem não se traduzir em Arenas e vice-versa. E para West, "isso é natural".

Screengrab via Respawn Entertainment

"Existe a grande experiência BR, e Arenas é a experiência mais íntima", disse West em uma entrevista ao Dot Esports. "Naturalmente, haverá habilidades que são mais fortes ou mais fracas em um ou outro... Embora estejamos, é claro, tentando manter as coisas equilibradas em todo o tabuleiro, acho que algumas passivas não vão entrar em jogo, algumas táticas serão mais fortes ou mais fracas."

O designer de jogos Eric Canavese acrescentou que o novo modo também levará a diferentes metas de armas.

"O sistema econômico faz as pessoas escolherem armas diferentes em vários pontos do jogo", disse ele. "Na verdade, é uma experiência bastante revigorante ver as pessoas brincando com coisas que talvez não executariam normalmente no BR."

Screengrab via Respawn Entertainment

Mesmo com os desenvolvedores tranquilos com Arenas trazendo novos metas, o balanceamento de lenda e armas ainda foi cuidadosamente considerado. Criar dois sistemas de balanceamento separados estava fora de questão, um pesadelo que levaria a constantes ajustes em ambos os modos.

Para contornar isso, a Respawn limitou quantas vezes por rodada certas habilidades podem ser usadas, ao mesmo tempo em que deu a elas diferentes custos na loja. Isso força os jogadores a escolher entre aprofundar-se em uma habilidade, melhorar armas ou fazer outras compras (cura, granadas, etc.).

Mesmo que os jogadores devam obter um modo versus refinado e polido, ele passou por várias iterações antes de sua versão final. West explicou que Arenas originalmente ocorria na Artilharia de Desfiladeiro do Rei, permitindo que oito equipes de três lutassem em estilo de torneio até que apenas um esquadrão permanecesse em pé.

Screengrab via Respawn Entertainment

Embora apresentasse instâncias separadas para as equipes enfrentarem sem medo de terceiros, os jogadores ainda tinham que saquear para receber equipamento e enfrentariam um time diferente a cada rodada. Portanto, os desenvolvedores seguiram três princípios orientadores ao continuar seu design: "Tornar diferente do Battle Royale, destacar os personagens e a ter profundidade competitiva", de acordo com West.

A Respawn abandonou o saque por um sistema econômico, além de caixas de suprimentos para curas e um pacote de suprimentos com o saque principal, e mudou para que os mesmos dois times se enfrentassem durante toda a partida. Isso permite que você crie estratégias e contra-ataque ao time inimigo com base em sua jogabilidade.

E em vez de os jogadores se enfrentarem apenas na Artilharia a cada rodada, Arenas oferecerá uma rotação que inclui dois mapas personalizados criados especificamente para a batalha três contra três.

"Queríamos definir características de design em nossos mapas que parecessem e funcionassem como Apex Legends, e para nós isso significava olhar mais profundamente o que torna nosso combate principal divertido", disse o designer de níveis Dave Osei em uma coletiva de imprensa. "Rotas divididas ou mapas muito menores, estes evoluíram para o combate reativo onde o ritmo era muito rápido e certas habilidades se tornaram opressoras. Pense que o Bloodhound examina o mapa inteiro de uma vez."

Screengrab via Respawn Entertainment

Para evitar isso, a Respawn direcionou o ritmo e a paisagem do mapa para que você pudesse ver o time adversário de longe, obter informações e "fazer uma escolha [proativa] ao fechar a lacuna", de acordo com Osei.

Arenas será lançado com Komma, onde o sempre tão adorável Mirage bate sua nave em uma luxuosa praça no centro da cidade, e Corredor Dimensional, uma zona escondida no pico de uma montanha nevada com longas linhas de visão e várias opções de flanco. A Artilharia também vai estrear com o novo modo por duas semanas antes de ser substituída pela Estação Térmica de Confins do Mundo ou Jardins de Olympus.

Os fãs de Apex ansiosos para subir nos ranques em Arenas terão que esperar um pouco. West disse que virá em uma "atualização futura".

Arenas começa com a nona temporada do Battle Royale, Apex: Legado, na terça-feira, 4 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de abril.