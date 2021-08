O primeiro evento do Arenas da temporada 10 do Apex Legends está ativo

Um novo evento, Arenas Flash, começou no Apex Legends junto com a pequena atualização de balanceamento de hoje.

O evento, simplesmente intitulado de Arenas Flash, vai de 10 a 17 de agosto e premia com Metais de Criação, estrelas do passe de batalha e caixas de espólio com base na conclusão de pequenos desafios. Assim como em eventos anteriores semelhantes, os jogadores podem ganhar recompensas ao completar esses desafios em partidas de Arenas, embora agora eles tenham a opção de jogar o modo ranqueado de Arenas, além das partidas normais não classificadas.

Embora apenas a progressão da recompensa e os desafios desta semana possam ser vistos no jogo, o usuário do Twitter, Shrugtal, disse que a primeira metade da 10ª temporada terá um total de três eventos Arenas Flash de uma semana, incluindo aquele que acabou de começar. Os próximos dois eventos flash acontecerão de 24 a 31 de agosto e de 7 a 14 de setembro e incluirão Metais de Criação adicionais, estrelas de passe de batalha e caixas de espólio para os jogadores coletarem. O evento final incluirá um visual raro da Volt chamado “Accepted Theory” e um visual raro do Caustic correspondente chamado “Terrestrial Shell”, de acordo com Shrugtal.

O Flash Event desta semana vem junto com uma pequena atualização de balaceamento que enfraquece o Prowler e o L-Star. O dano do Prowler por bala foi reduzido de 15 para 14, enquanto a velocidade do L-Star enquanto estiver mirando também foi reduzido. Os preços de ambas as armas também aumentaram em Arenas.

Os enfraquecimentos prometidos do Seer não chegarão com esta atualização, mas a equipe de desenvolvimento disse que eles provavelmente serão lançados na próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 10 de agosto.