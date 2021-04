Novos visuais do evento Jogos Bélicos de Apex

O evento dos Jogos Bélicos de Apex Legends começa na terça-feira, 13 de abril e, claro, há alguns novos cosméticos para os jogadores.

Em uma postagem feita no site oficial do Apex Legends, a EA anunciou que adicionaria novos visuais para Pathfinder, Wraith, Lifeline, Gibby, Mirage e Bloodhound.

Os visuais estão sendo anunciados como "visuais clássicos repaginados". Entre os visuais que foram listados, há um tema de recolorir visuais populares que já foram lançados.

Aqui estão todos os visuais que estarão disponíveis como parte do evento Jogos Bélicos. O artigo original será atualizado quando mais informações sobre novos visuais de eventos estiverem disponíveis.

Pathfinder

Imagem via Respawn Entertainment

O novo visual do Pathfinder é uma recoloração preta, vermelha e dourada do visual da Máquina de Guerra do robô. Em sua iteração anterior, o visual da Máquina de Guerra era quase exclusivamente branco.

Esta retomada adiciona várias camadas de cor ao cosmético, enquanto mantém o sol sorridente icônico no centro do peito, que está lá no lugar do rosto sorridente genérico que faz parte do visual padrão do Pathfinder.

Wraith

Imagem via Respawn Entertainment

O novo visual de Wraith é uma recoloração mais escura de seu visual lendário Protetora do Vazio. O visual original estava disponível durante o evento Coleção Coroa de Ferro.

Embora o tema geral da cor desse visual seja semelhante, o novo cabelo de Wraith na recoloração é vermelho em vez de branco. Além disso, o visual mais recente usa o vermelho como uma cor de destaque mais do que a original. A base do cosmético de Wraith altamente blindado é um azul marinho escuro.

Bloodhound

Imagem via Respawn Entertainment

O visual de Bloodhound é uma versão atualizada do Centurião do evento Coleção Coroa de Ferro.

A armadura de malha anteriormente dourada que é acentuada por preto foi aprimorada para incluir um verde metálico como a cor principal com ouro como uma cor de destaque. Mas as penas no capacete do personagem permanecem vermelhas, assim como estavam no visual original do Centurião.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 08 de abril.