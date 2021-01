Novo visual de Wraith está disponível em Apex Legends com o Prime Gaming

O novo visual de Apex Legends em parceria com o Prime Gaming traz o País das Maravilhas ao jogo. No novo item cosmético, Wraith vira a antagonista do clássico de Lewis Carroll, As aventuras de Alice no País das Maravilhas. Ele poderá ser obtido de graça com o Prime entre 14 de janeiro e 17 de fevereiro.

Com esse visual, Wraith lembra a Rainha de Copas, mas sem mudar o básico de sua aparência. A frente da roupa é pintada de preto e branco e mostra os quatro naipes do baralho, enquanto outros detalhes secundários (como a echarpe) são vermelhos.

Para emular o visual da Rainha de Copas, no entanto, ela também usa maquiagem inspirada na vilã (mais no filme de 2010 que na animação de 1951): base pálida, sobrancelhas altas e batom vermelho formando um coração. O cabelo de Wraith também é pintado de vermelho, como o da vilã.

Geralmente, os visuais do Prime não mudam tanto a aparência das lendas, já que são de raridade azul no jogo. Eles costumam consistir em novas cores e no máximo alguns outros detalhes, como novas cores de cabelo e maquiagem — como no caso do exemplo mais recente.

Há muito tempo os fãs aguardam o visual da Rainha de Copas. Ele está nos arquivos do jogo desde março de 2019, segundo o minerador de dados Biast12, e a Respawn finalmente a liberou — deu tempo até de lançar outro visual de Wraith nesse intervalo.

No ano passado, a Respawn distribuiu o visual Forgotten in the Void pela Twitch Prime, também de Wraith. O visual brincava com a capacidade da personagem em mudar de dimensões e pintava uma Wraith presa entre dimensões, com direito a rachadura no rosto.

Assinantes Prime podem resgatar o visual Rainha de Copas conectando suas contas da EA e Prime e acessando o site do Prime Gaming.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 14 de janeiro.