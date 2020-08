Na temporada 6 de Apex Legends, Potência Máxima, todos os jogadores começam com Armaduras Evo

As Armaduras Evo estão bem diferentes na nova temporada de Apex.

Carlos Pineda, designer de jogo na Respawn, comentou as grandes alterações do sistema de armaduras de Apex Legends na temporada 6: Potência Máxima. Todos os jogadores já começam com uma Armadura Evo de nível 0 e podem obter blindagens melhores através de coleta ou criação.

Captura de tela via Respawn Entertainment

“Isso faz com que os jogadores agora tenham as ferramentas para minimizar o efeito da sorte no que diz respeito àquele que é, talvez, o equipamento mais precioso do jogo. Ainda assim, é possível garantir que você tenha acesso a armaduras mais poderosas, dependendo da sorte”, disse Pineda em uma coletiva virtual.

Assim que você cair nos Jogos Apex, você recebe uma Armadura Evo de nível 0, que aumenta de nível logo depois de causar dano. Você vai poder subir de nível simplesmente atirando em inimigos.

Pineda também explicou que os valores de armadura do Escudo Evo serão ajustados para que os jogadores continuem dentro do limite de 200 de Vida. A Armadura vai evoluir de 25 em 25, sendo que a branca representa 25 de escudo, a azul 50, a roxa 75 e a vermelha 100.

Apesar de poder evoluir a armadura ao longo da partida, você ainda pode coletar blindagens encontradas no chão. Esses itens, porém, serão Armaduras Evo pré-evoluídas, que mantêm a habilidade do equipamento de melhorar à medida que você causa mais dano.

E uma terceira forma de melhorar sua Armadura Evo é através do novo sistema de criação que foi lançado na temporada 6, o que garante várias opções para conseguir escudos mais fortes.

As várias mudanças às armaduras devem balancear o meta, nivelando um pouco melhor os jogadores. Mas Apex mantém algum nível do fator sorte, já que a Armadura Lendária ainda é um item que só pode ser coletado. Uma armadura dourada não terá tanta vida quanto uma Armadura Evo no nível máximo, mas ainda terá habilidades fortalecidas e pode forçar uma escolha.

O lançamento da sexta temporada de Apex foi em 18 de agosto às 2h da manhã.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de agosto.