Modo por tempo limitado Sempre Fechando Evoluído está no ar em Apex Legends

Agora você tem uma nova forma de jogar Apex Legends para passar o tempo antes da temporada 6. Está no ar o modo por tempo limitado Sempre Fechando Evoluído, onde os esquadrões devem tentar ser mais rápidos que o círculo que se fecha, sem pausa entre as rodadas.

O modo por tempo limitado é uma nova versão do modo Sempre Fechando, que fez parte do evento Grande Soirée de Apex. Como na versão comum do modo, o círculo se fecha em torno dos jogadores, o que faz com que eles continuem sempre em movimento.

Lace up those running shoes, Legends. Always Be Closing Evolved begins today at 10am PST! 👟👟 pic.twitter.com/LltNhz4m21 — Apex Legends (@PlayApex) August 11, 2020

Na variante Evoluída, os jogadores estarão armados com uma Mozambique e um Escudo Evo, que podem ser obtidos em saques, o que cria mais oportunidades de boas lutas no começo. Conceder Escudos Evo também é um incentivo para que eles se envolvam mais ativamente no combate, para tentar ganhar a armadura como vantagem em relação aos outros times.

Também pode haver alguma surpresa no Sempre Fechando Evoluído. Uma modificação descoberta por mineradores de dados pode aparecer no modo. Supostamente, o item permitiria atirar bolas de tinta colorida e mudar a cor dos tiros ao alterar o modo da arma. Ele também aumentaria o tamanho do magazine e tempo de recarga da LMG.

O novo item é, provavelmente, uma referência à próxima Lenda do jogo, Rampart. A Lenda espalhou grafite em diversos pontos dos Confins do Mundo, incluindo uma pintura da cara de Kuben Blisk, comissário dos Jogos Apex. E aumentar o tamanho do magazine e tempo de recarga da LMG faz parte da passiva de Rampart, descoberta por mineradores de dados. O item só é compatível com a Spitfire, e os fãs viram Lifeline portar uma Spitfire no trailer de lançamento da temporada 6.

Sempre Fechando Evoluído fica no ar até 18 de agosto, mesmo dia em que a sexta temporada de Apex estreia. Você poderá conhecer Rampart, testar a Volt SMG e aproveitar os novos recursos a partir da próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 11 de agosto.