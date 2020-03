Melhores locais dos Confins do Mundo em Déjà Loot para conseguir armas e equipamentos em Apex Legends

Os jogos de battle royale têm fator sorte inerente, e Apex Legends não costuma ser exceção. O evento Controle do Sistema de Apex, porém, trouxe o modo por tempo limitado Déjà Loot, que não só reduz significativamente a dependência de sorte no jogo: joga a dependência pela no chão e pisa em cima.

Em Déjà Loot, tudo é corrigido. Os espólios sempre aparecem nos mesmos lugares e o trajeto do avião e os locais dos círculos são fixos, só mudam uma vez por dia. “Se você sabe onde fica a Triple Take e gosta muito da Triple Take, pode sempre ir para aquele mesmo lugar e pegá-la. Talvez precise lutar por ela, mas já vai saber que está lá”, disse o diretor de design Jason McCord. “O mesmo vale para armaduras, o mesmo vale para tudo.”

Como os lugares não mudam, é fácil se acostumar com a localização das suas armas e equipamentos favoritos. Fizemos uma lista dos melhores lugares para pousar antes da próxima semana, quando o modo começa a se passar em uma versão da segunda temporada do Desfiladeiro do Rei.

Torre Espacial

Pousar na Torre Espacial pode valer a pena. Se você agir rápido, pode conseguir o escudo dourado que fica no trem na ponta norte do mapa, com uma Sentinel equipada para combinar. Supostamente, o trem também tem uma mochila roxa, um Kit Fênix e um escudo de recuo dourado. Essa facilidade faz com que a Torre Espacial seja um lugar concorrido para pousar, mas, caso você consiga, vale a pena.

Se quiser ficar um pouco mais longe da confusão, os prédios ao sul podem ter armas como R-301, Flatline e Havoc. Também há escudos azuis e itens de cura espalhados por lá. No lado leste do ponto de interesse, há dois prédios perto do meio e o mais à esquerda tem uma Triple Take, dois escudos azuis e uma bateria de escudo. Não esqueça de pegar o Funil de Precisão, que você encontra mais ao norte.

O Epicentro

Com estrutura alta e visuais impressionantes, este ponto de interesse chama atenção. E, considerando os espólios que ficam nele, você vai ter mais vontade ainda de saltar lá. O prédio a sul do Epicentro tem armadura dourada, além de uma Sentinel, uma Spitfire e um carregador pesado estendido roxo. É o que você precisa para já chegar causando estrago.

O Epicentro também fica perto das ruínas da Cidade Capitólio, que permite que você se movimente para o resto do mapa facilmente. Como sempre, tome cuidado com esquadrões inimigos, porque a luta aqui pode ficar intensa.

Mirante

O Mirante pode ser um lugar confiável para pousar. Se fizer isso no prédio circular, pode conseguir uma P2020 com Hammerpoint Rounds e um escudo branco. Um escudo roxo fica em uma casa adjacente ao ponto de interesse a caminho do Epicentro, e há um arsenal no caminho. Outra casa mais à frente tem uma R-99, uma Wingman e um Escudo Evolutivo se você tiver coragem. Deve ser o suficiente para uma boa vantagem, pelo menos nas primeiras lutas.

Fragmento Leste

Este ponto de interesse tem a rota perfeita caso você queira testar a Flatline. Começar no prédio mais ao sul deve permitir que você pegue uma Flatline e equipe com um pente estendido roxo e um Anvil Receiver. No prédio, também se encontra uma R-99 e um Kit Fênix. Um mapa comunitário também lista um escudo roxo no ponto de interesse, próximo à ponte entre as duas metades da Cidade Capitólio.

Se pousar no prédio mais a sudoeste, porém, você consegue armadura azul, mochila azul e bateria de escudo. Aquele prédio também deve ter um ferrolho de escopeta roxo, mas deixa a desejar nas armas.

Viagem do Mirage

O barco de Mirage é um local de pouso cheio de espólios nos modos normais e em Déjà Loot. É possível conseguir dois escudos roxos na área adjacente, além de, no resto do ponto de interesse, haver a chance de conseguir uma chave do cofre.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 04 de março.