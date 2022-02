Melhores lendas para o modo Controle em Apex Legends

O modo por tempo limitado Controle de Apex Legends realmente não funciona como seus colegas Battle Royale ou Arenas. Controle é um modo nove contra nove, onde você ganha pontos por capturar e manter áreas, e algumas lendas que são escolhas comuns em outros modos (estamos olhando para você, Wraith) podem não ter muita vantagem em controle.

Como o Controle favorece a defesa, isso significa que lendas defensivas como Wattson e Rampart podem brilhar. Mas como há um elemento de tomar bases dos inimigos, as lendas ofensivas também podem ser extremamente úteis. E isso antes mesmo de adicionar Mad Maggie.

Aqui estão as melhores lendas para jogar Controle em Apex com base em nossa experiência, em nenhuma ordem específica.

Mad Maggie

Imagem via Respawn Entertainment

Chefe de Guerra Rebelde, a mais nova lenda dos Jogos Apex e uma ameaça absoluta no Controle. Mad Maggie pode deslocar os inimigos e manter a pressão sobre eles. E em um jogo em que manter e tomar posições é fundamental, o kit de Mad Maggie é útil com mais frequência do que você imagina.

Sua tática, Furadeira de Motim, pode forçar os inimigos a sair da cobertura e geralmente negar uma área. Ela também pode passar por qualquer Domo de Proteção de Gibraltar, quase anulando uma das lendas mais defensivas do jogo com o toque de um botão.

Sua suprema, Bola de Demolição, envia uma bola que se desloca em suportes de aceeração e viaja para a frente. Se atingir um inimigo, causará 20 de dano e o empurrará para trás. Suas plataformas por si só tornam a habilidade boa de usar, uma vez que ficam por perto e podem beneficiar o resto da equipe.

Sua passiva, Cólera Déspota, também não é nada para desconsiderar. Ele destacará brevemente os inimigos em que causa dano, e as indicações parecem aparecer para toda a equipe no Controle (embora essa interação possa não ser intencional). E quando há outras oito lendas ansiosas por um alvo, mesmo um breve destaque pode dar a elas algo para atirar. Mesmo que seja uma falha, no entanto, a velocidade de movimento extra ao empunhar escopetas também pode ajudar a levar a luta aos inimigos de perto, especialmente porque você pode escolher equipamentos em Controle.

Fuse

Captura de tela via Respawn Entertainment

É justo que Fuse e Maggie estejam perto do topo para isso. Muito parecido com a tática de Maggie, a Bomba de Fragmentação de Fuse pode negar áreas e forçar os inimigos a se reposicionarem. Também tem um tempo de recarga bastante curto e vem com duas cargas, o que significa que você pode lançar explosivos em seus inimigos constantemente.

Sua suprema, a Megabomba, também pode bloquear uma área e forçar os inimigos a fazer uma escolha difícil. Embora possa não ocorrer com tanta frequência no Controle, só a Bomba de Fragmentação já pode fazer valer a pena ter o Fuse em sua equipe.

Bloodhound

Imagem via Respawn Entertainment

Com nove pessoas de cada lado, a informação é fundamental. E nenhuma lenda pode obter informações como Bloodhound. O Olho do Pai de Todos pode identificar a localização de vários inimigos ao defender ou avançar, e Fera da Caça é apenas poder de fogo extra (e marcações extras). Adicione a isso o grande raio de sua tática e você terá uma excelente rastreadora transmitindo informações para outros oito aliados.

Crypto e Seer também são opções possíveis, especialmente após o fortalecimento do hacker na temporada 12. Os dois podem coletar informações para uma equipe e o Crypto, em particular, pode ser ainda mais defensivo ao jogar à distância. Seer, por outro lado, também pode identificar inimigos com sua tática ou suprema. Mas devido ao grande raio da tática de Bloodhound, ela leva a melhor.

Valkyrie, por outro lado, também não se sustenta como uma lenda de reconhecimento. Existem oportunidades limitadas de saltos em Controle, mesmo quando adicionamos sua suprema, então Valkyrie assumiria um papel mais ofensivo com um pouco de reconhecimento de lado.

Wattson

Imagem via Respawn Entertainment

A defesa é vital em Controle, e isso normalmente tornaria a trindade das lendas de controle de área, Rampart, Caustic e Wattson, escolhas fortes. Com as mudanças em Caustic, no entanto, suas armadilhas podem ser destruídas rapidamente, mesmo após a ativação (elas têm aproximadamente 150 de vida). Uma única lenda pode destruir uma armadilha com bastante facilidade, e se um esquadrão focar o fogo, o barril desaparecerá quase instantaneamente (e o gás se dissipará com ele). A introdução de Mad Maggie e sua Furadeira de Motim pode fazer com que a Cobertura Amplificada da Rampart pareça quase irrelevante, e como Maggie é a novata do quarteirão, as chances são de que toda equipe de Controle terá três dela. Rampart tem mais oportunidades do que Wattson graças à sua Cobertura Amplificada, mas a prevalência de Maggie significa que Ramya terá que ficar no banco de trás no Controle.

Wattson, por outro lado, realmente trabalha contra Maggie. As cercas da Defensora Estática não são necessariamente afetadas pela tática de Maggie e ainda são uma forte ferramenta defensiva neste modo defensivo. Sua Torre Interceptora também pode ser útil para parar projéteis inimigos, embora sua regeneração de escudo seja um pouco redundante com a regeneração de escudo intrínseca de Controle. Caustic e Rampart ainda são viáveis, é claro, mas a 12ª temporada trouxe muito mais contra-ataques e fez de Wattson uma escolha mais segura para Controle.

Revenant

Imagem via Respawn Entertainment

Um esquadrão em um Totem da Morte já pode ser uma dor de cabeça. Três deles, por outro lado, podem ser uma tortura que Revenant ficaria feliz em aplicar ao outro time. Depois de obter a sua Suprema, seu Totem da Morte pode ajudar a avançar ou até mesmo segurar uma área por um tempo, parando o esquadrão adversário e mantendo-o alerta. Acrescente a isso a área de efeito de Silêncio em espaços fechados como o interior dos Laboratórios Hammond e seus inimigos podem acabar entrando em uma armadilha da qual não podem sair.

Octane

Imagem via Respawn Entertainment

A recaptura de pontos é uma estratégia extremamente eficaz em Controle porque corta o ponto de surgimento dos inimigos e os força a voltar para sua base. Ao tentar essa estratégia, você quer chegar ao objetivo rapidamente, então por que não trazer Octane? Seu Estimulante o levará de A a B a C rapidamente, e seu Suprote de Salto pode ajudar as equipes a escapar ou correr para uma posição segura.

Ele também é uma das maneiras mais rápidas de voltar a um ponto de um surgimento, o que significa que você pode permanecer na luta por mais tempo e sem necessariamente ter que caçar um Trident para chegar lá rapidamente. E se a perspectiva de trazê-lo não desperta exatamente seu interesse, então pense que Octane indo bem em Controle é basicamente sua maneira de se vingar de seu pai.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.