‘Gridiron’, próximo vídeo de Apex, será lançado em 4 de janeiro, sobre Bangalore

Apex Legends está começando o ano com mais uma edição de Histórias das Terras Ermas. O próximo episódio, “Gridiron”, será lançado em 4 de janeiro às 13h e lançará um pouco mais de luz sobre o passado de Bangalore.

Embora ela seja uma dos membros originais do elenco de Apex, Bangalore só começou a receber mais história recentemente. Seu capítulo no livro de história de Apex, Pathfinder’s Quest, mostra um vislumbre de seu passado como soldado e sobre sua vida familiar. Mais importante, é um raro relato do fim da Guerra da Fronteira e mostrou pontos importantes da trama para o futuro.

Além disso, a missão da nona temporada, O Antígeno do Legado, revelou que Bangalore encontrou uma transmissão de seu irmão Jackson muito depois de ele ter sido dado como morto. Isso ajudou a fortalecer sua convicção de que Jackson estava vivo e a colocou no caminho para encontrá-lo.

O vídeo também pode revelar mais detalhes sobre elementos que enganaram os fãs. Com Gridiron sendo a base do IMC durante a Guerra da Fronteira, os fãs podem ver mais sobre o passado das Terras Ermas e até mesmo aprender mais sobre como o IMC se conecta a outras lendas no Apex, como o piloto sênior de ciências da Divisão ARES, Dr. Renee Hope Blasey, ou Wraith, como os fãs a conhecem.

Embora a Respawn entregue Histórias das Terras Ermas com novas lendas no início de cada temporada, alguns veteranos do elenco também receberam seus próprios episódios da série. “Passos no Vazio” seguiu a história de Wraith em setembro de 2019. “Costumes Antigos”, contando a história de Bloodhound, lançado em abril de 2020. Mais recentemente, o curta “Noite de Luta” do Pathfinder em dezembro de 2020 também compartilhou mais detalhes sobre o MRVN. Ambas as ocasiões foram seguidas por eventos temáticos e, com a possível importância de Bangalore para a história, os fãs também podem ter um evento com o estilo da lenda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de janeiro.