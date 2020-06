Gibraltar de Apex Legends terá visual da Twitch Prime na próxima semana

Jogadores de Gibraltar, alegrem-se! O tanque está recebendo um novo visual da Twitch Prime e está a menos de uma semana de distância. Jogadores qualificados podem colocar as mãos no cosmético Tribal Instinct a partir de 16 de junho.

A página de recompensas de Apex Legends da Twitch Prime mostra uma prévia do novo visual. O visual parece compartilhar um tema cibernético com o visual do evento Controle do Sistema de Gibraltar, com os detalhes adicionais sobre o rosto da lenda.

O visual é predominantemente roxo, mas possui alguns pontos bem visíveis em verde neon, além de alguns padrões diversos. Algumas formas no peito e nas pernas, combinadas com os bits mecânicos na mandíbula de Gibraltar, criam um contraste perceptível na paleta de cores.

Em maio passado, os mineradores de dados descobriram dois visuais da Twitch Prime: uma para Gibraltar e outra para Bloodhound. Os dois cosméticos pareciam funcionar como um conjunto correspondente no design original, mas foram aprimorados antes do lançamento.

Dados extraídos inicialmente mostravam o visual de Gibraltar com uma cor bronzeada e muitos padrões de xadrez. Seu nome provisório, “Inspetor Gibraltar”, poderia ser uma referência a Sherlock Holmes. Da versão original, apenas o padrão xadrez permaneceu, que ocupa o peito do cosmético Tribal Instinct.

De acordo com os dados extraídos, o visual de Bloodhound é a próxima na lista de recompensas após o lançamento de Gibraltar. Seu novo visual deverá estar disponível em meados do final de julho, com base na programação da Respawn nas recompensas Prime.

Como nos lançamentos anteriores, haverá uma breve janela em que duas recompensas da Twitch Prime estarão disponíveis ao mesmo tempo. O visual Tribal Instinct de Gibraltar chega no dia 16 de junho, enquanto a mais recente recompensa, o visual Game Master de Loba, está nas prateleiras até o dia 18 de junho. Isso dá aos novos assinantes a oportunidade de ganhar dois prêmios pelo preço de um.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 13 de junho.