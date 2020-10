Evento de Coleção Segunda Mão está no ar em Apex Legends, com MTL Ponto-quente e herança de Caustic

O Evento de Coleção Segunda Mão de Apex Legends está no ar, trazendo um novo modo por tempo limitado, novos cosméticos, ajustes significativos de balanceamento e uma nova herança. As festividades vão até 20 de outubro, mas algumas das mudanças, incluindo o beta do multiplataforma, ficam no ar permanentemente.

O evento trouxe uma nova coleção e o modo por tempo limitado Ponto-quente, que “evoca alguns dos nossos clássicos jogos de tiro em primeira pessoa favoritos”. A atualização também deu uma herança a Caustic, fortaleceu Pathfinder e Loba e enfraqueceu Wraith e Bloodhound.

Ponto-quente

A Soirée de Setembro lançou um novo modo por tempo limitado a cada semana. Segunda Mão complementou isso com um MTL completamente novo, Ponto-quente, que promete lutas caóticas entre diversos esquadrões em uma área concentrada.

Ponto-quente remove todos os itens de cura. No lugar deles, a principal forma de se curar será com os Pontos-quentes: áreas específicas do mapa que regeneram vida e escudos. Ficar em um Ponto-quente recupera a sua vida e os seus escudos, então os locais são valiosos para todos os esquadrões.

Além disso, o círculo segue as regras do modo por tempo limitado Sempre Fechando. O círculo nunca para de fechar, então faz parte do jogo continuar em movimento. O barulho do círculo já é incentivo suficiente para continuar em movimento e correr para o Ponto-quente mais próximo.

Os Replicadores são recursos valiosos do MTL. Além de poder criar armas e anexos, você pode gastar seus materiais para criar Kits Fênix, a única forma de se curar nesse modo sem precisar ficar parado em um Ponto-quente provavelmente lotado.

Coleção Segunda Mão

Como em outros eventos, Segunda Mão traz dezenas de novos cosméticos em uma coleção diversa. Ao todo, 24 recompensas compõem a coleção Segunda Mão e coletar todos eles garante a mais nova herança de graça. Alguns visuais, no entanto, não contam para completar essa coleção.

Alguns dos visuais têm tema de corrida. O visual de Gibraltar lembra um carro tunado, com adesivos de chamas nas roupas e um exaustor nas costas. Outros seguem outros temas. O visual de Lifeline coloca a médica de combate em um visual de ladra de elite, com direito a óculos de visão noturna. Muitos dos visuais ficarão disponíveis até 20 de outubro, mas os de Bloodhound e Pathfinder aparecerão por pouco tempo na loja.

Você poderá obter cinco itens gratuitos à medida que completa desafios e avança nas recompensas do evento, incluindo um amuleto de arma, um visual de Bangalore e três visuais de arma. Assim como os novos cosméticos de Bloodhound e Pathfinder, os itens gratuitos não contam para os 24 necessários para conseguir a nova herança.

Herança de Caustic: Martelo Mortal

O novo evento de Apex também traz uma nova herança, desta vez para o próprio cientista maluco. O novo visual da arma corpo a corpo de Caustic se chama Death Hammer (Martelo Mortal), o que é estranhamente apropriado para a lenda.

A herança ficará disponível quando os jogadores conseguirem os 24 cosméticos da coleção Segunda Mão. Ao fim do evento, ele vai para a loja de heranças, onde você pode gastar fragmentos de herança para obter um visual à sua escolha. As heranças, porém, são os itens mais raros de Apex. Uma é garantida a cada 500 caixas de espólio, mas as chances são mínimas.

Beta do multiplataforma

A nova atualização finalmente entrega o tão aguardado multiplataforma. O recurso ainda está em formato beta, mas permite que os jogadores de consoles entrem em partidas juntos, seguindo certas condições.

Você pode entrar em grupos com seus amigos em todas as plataformas suportadas (Origin, Xbox, PlayStation 4 e no futuro Steam) e usar o bate-papo por voz normalmente. Os jogadores de consoles enfrentam outros jogadores de console, qualquer que seja o seu console, mas os de PC só serão colocados em partidas com outros usuários de PC, para “garantir que os jogadores de teclado e mouse não sejam colocados contra jogadores do console”.

Os critérios mudam se um jogador de console estiver em grupo com um jogador de PC. Nesse caso, o grupo entra em uma partida de PC, mesmo que um deles esteja jogando de um console. “Isso garante que os jogos de console não tenham jogadores de PC neles, mas ainda permite que o jogador de console jogue com seu amigo de PC se quiser”, segundo a EA.

O recurso será habilitado por padrão, mas você poderá desabilitá-lo a qualquer momento nas configurações do jogo. Desabilitar pode resultar em filas mais longas, no entanto, já que a maior parte dos jogadores deve manter a opção ativada.

Ajustes de balanceamento

Segunda Mão traz mais do que novos itens cosméticos e um modo por tempo limitado. Como sempre, a Respawn aproveitou a oportunidade para fazer algumas alterações significativas à jogabilidade, incluindo melhorias a Pathfinder e Loba, além de enfraquecimentos a Wraith e Bloodhound.

Pathfinder

Em Segunda Mão, a habilidade tática de Pathfinder recebeu melhorias e alguns ajustes necessários. O tempo de recarga do gancho de Pathfinder agora varia dependendo da distância percorrida, em vez de ser sempre de 35 segundos.

O tempo de recarga vai de 10 a 35 segundos, dependendo da distância percorrida por Pathfinder do momento em que acerta o gancho ao momento em que encosta no chão novamente. Você poderá fazer movimentos mais curtos com mais frequência, mas movimentos mais longos significam que Pathfinder precisa esperar um pouco mais para usar a habilidade novamente.

O novo tempo de recarga começa no momento em que Pathfinder pisa no chão, enquanto o antigo começava quando o gancho acertava o alvo. Em certas situações, o tempo de recarga pode acabar sendo mais longo que antes da atualização. Não se sabe se isso foi intencional.

Loba

Também na fila para melhorias, Loba recebeu alguns ajustes a sua Butique do Mercado Negro. O alcance da suprema agora aumentou muito e pode roubar espólios que estiverem aproximadamente 45% mais longe. Agora Loba também começa a partida com a suprema carregada até a metade, ajudando a conseguir itens valiosos no início do jogo.

Wraith

A Respawn usou uma abordagem diferente para balancear Wraith em Segunda Mão. Em vez de ajustar suas habilidades, a desenvolvedora decidiu mudar a forma que ela se movimenta, especificamente suas animações de corrida. A forma antiga e curvada de Wraith fazia com que ela fosse muito difícil de acertar, especialmente com a caixa de colisão pequena.

As novas animações “são mais eretas e expõem mais do corpo dela aos tiros”, o que deve reduzir os desvios não-intencionais que aconteciam com a animação antiga. A mudança não deve, no entanto, afetar a presença de Wraith nos jogos, já que ela é dominante desde o lançamento.

Bloodhound

As habilidades de Bloodhound também foram ajustadas na atualização mais recente. O tempo de recarga de sua tática aumentou para oito segundos (antes seis) quando usada durante a suprema, para que seja menos opressiva. Mas o tempo fora de Fera da Caça continua o mesmo.

“Contra uma Bloodhound competente, você só não era rastreado em 2 segundos”, dizem as notas da atualização. “Mudar para 8 segundos significa que você tem 4 segundos revelados e 4 para se reposicionar.”

Atualização, 6 de outubro, 12:17 BRT: Apesar de a atualização ter saído mais cedo, o MTL Ponto-quente ainda não está no ar e deve ser lançado às 14h BRT.

Atualização, 6 de outubro, 14:08 BRT: O modo por tempo limitado Ponto-quente está no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 06 de outubro.