Confins do Mundo retornará ao Apex Legends como o primeiro mapa ranqueado na atualização Legado

Os jogadores do Apex Legends estão ansiosos pelo retorno do Confins do Mundo desde que a oitava temporada chegou, e é exatamente isso que a atualização Legado trará. A arena de Talos está de volta ao longo da temporada e será o primeiro mapa temporada ranqueada.

O fato de Confins do Mundo ser o primeiro mapa na temporada ranqueada nesta temporada oferecerá aos jogadores mais tempo para se familiarizarem com as mudanças em Olympus, principalmente a chegada de uma nave infestada chamada Icarus.

Confins do Mundo está fora da rotação desde que a oitava temporada trouxe um Desfiladeiro do Rei revisado para o jogo. As partidas aconteceram exclusivamente em Desfiladeiro do Rei ou no Olympus durante os últimos três meses, tanto no modo casual quanto no ranqueado.

O retorno do Confins do Mundo é uma boa notícia para os jogadores que preferem a arena em Talos. Apesar da última atualização, Desfiladeiro do Rei está cercado por uma série de reclamações de fãs, particularmente sobre o problema de terceiros que prevalece engajando no meio do mapa. Além disso, alternar entre o Confins do Mundo e Olympus pode dar à Respawn mais tempo para trabalhar na melhoria do Desfiladeiro do Rei.

A mudança no leque de mapas significa que Desfiladeiro do Rei ficará fora da fila durante Legado, a menos que a Respawn decida trazê-lo de volta por um tempo limitado. A arena Solace já teve um retorno por tempo limitado durante a sétima temporada, quando os desenvolvedores a adicionaram à fila por uma semana.

Os jogadores poderão voltar ao Confins do Mundo quando a atualização do Legado for lançada em 4 de maio junto com uma nova lenda, Valkyrie, o Arco Bocek e o modo de jogo Arenas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de abril.