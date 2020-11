Como usar o Trident na 7ª temporada do Apex Legends

“Todos a bordo do Oct-car ... Hmm, não acho que funcione.”

O novo mapa do Apex Legends vem com um novo brinquedo para atravessar a arena. O Battle Royale está apresentando seu primeiro veículo, o Trident, um veloz hovercraft de três homens com funcionalidade de boost embutida. É perfeito para ultrapassar o anel ou outros esquadrões inimigos.

O Trident serve principalmente como uma ferramenta para facilitar as rotações pela vasta cidade de Olympus. Os jogadores podem pousar em Pontos de Interesse isolados, como o Orbital Cannon, e aproveitar o tempo para saquear. O veículo veloz torna a ultrapassagem do Anel uma tarefa trivial, desde que você não encontre outros esquadrões.

A Respawn fez um grande esforço para balancear o primeiro veículo de Apex. Não tem nenhuma capacidade ofensiva e é difícil de destruir. Prejudicar os inimigos é tarefa dos dois passageiros, que podem usar suas próprias armas para atirar em qualquer pessoa que esteja em seu caminho. Atropelar os inimigos também não funciona. O veículo apenas colidirá com eles.

Tridents são uma forma segura de atravessar o mapa (seguro pelos padrões do Apex). Os assentos só podem ser ocupados por membros do mesmo esquadrão e há alguma cobertura ao longo do mapa para fornecer aos jogadores espaço para respirar. O próprio Trident pode ser usado como cobertura em caso de aperto para absorver tiros, mas pode não oferecer muita proteção contra granadas devido aos danos de área de efeito.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os Tridentes na sétima temporada do Apex .

Locais de surgimento de Trident

Cada partida gera um número finito de Tridents em áreas fixas. A Olympus começa com 12 veículos espalhados nos arredores da arena e os jogadores podem ver todos os locais em seu mapa.

Screengrab via Respawn Entertainment

Os pontos fixos de surgimento, a partir da parte norte da cidade, são:

Docks

Oasis

Ponto de Interesse não marcado entre Hydroponics e Oasis

Hydroponics

Bonsai Plaza

Ponto de Interesse não marcado entre Bonsai Plaza e Orbital Cannon

Orbital Cannon

Ponto de Interesse não marcado ao sul do mapa

Welcome Center

Ponto de Interesse não marcado à leste de Gardens

Rift

Power Grid

Os locais de surgimento dos Tridents refletem seu papel como ferramenta de mobilidade. Os veículos não vão começar no centro do mapa, por exemplo, mas podem dar segurança extra aos jogadores que desejam descer em áreas mais isoladas de Olympus.

Destruindo um Trident

Derrubar um Trident não é uma tarefa fácil. Os jogadores não podem explodi-los com tiros ou explosivos, não importa o quanto tentem. “Essa era uma intenção de design que tínhamos, porque só temos um punhado deles por vez e não queríamos que fossem removidos tão facilmente do mapa”, disse o designer de nível sênior Dave Osei.

A única maneira de realmente remover um Trident do mapa é jogando o veículo em um dos numerosos poços em Olympus. Se isso acontecer, o Trident explodirá em pedaços, mas os jogadores serão lançados no ar e poderão mergulhar de volta no mapa como se estivessem usando uma torre de salto.

Só porque você não pode destruir o Trident, não significa que não deva atirar nele. Qualquer dano que o veículo sofre é distribuído igualmente entre seus ocupantes e a generosa caixa de colisão o torna um alvo fácil. Arc-Stars, cercas de Wattson, EMPs de Crypto e tiros carregados de Sentinel também podem fazer com que o veículo pare temporariamente. Cuidado com qualquer Horizon no caminho: sua gravidade elevará o Trident no ar.

Devido à caixa de colisão do Trident e seu efeito pegajoso, Arc-Stars são a maneira mais segura de engajar um dos veículos sem ter que depender da utilidade de outras lendas. Um lançamento bem-sucedido irá parar o Trident e forçar seus ocupantes a lutarem ou a procurarem cobertura.

Os Tridents também têm interações especiais com algumas habilidades. Os jogadores podem anexar os escudos de Gibraltar e a minigun de Rampart ao veículo para torná-lo uma fortaleza móvel ou uma arma ágil. Armadilhas de Caustic também são permitidas (por algum motivo).

As manobras de Grand Theft Auto para roubar o Trident de um time inimigo podem ser ineficazes. Ao contrário da amada franquia, você não pode simplesmente roubar um veículo. Você terá que tirar todos os ocupantes primeiro.

Controles

O Trident possui controles simples e manuseio suave (afinal, é um hovercraft). Aqui estão algumas das entradas:

WASD: Dirigir

Dirigir Espaço / E: Saída do Veículo

Saída do Veículo Mouse 2: Freio

Freio H: Entrar

Entrar F / V: Buzina (uma adição não revelada)

O Trident é tão importante à Olympus quanto os arranha-céus na Bonsai Plaza ou as luxuosas casas em Estates. O veículo adiciona uma camada extra de personalidade ao mapa, uma arena que já possui um design aberto e Pontos de Interesse hipnotizantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de novembro.