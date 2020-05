Como Loba se encaixa no meta de Apex?

A mais recente personagem jogável de Apex Legends, Loba, chegou no início desta semana, junto com a atualização da quinta temporada. Loba é referida como uma ladra translocante na tela de carregamento e todas as suas habilidades giram em torno de encontrar, roubar e controlar os melhores espólios do jogo.

É difícil dizer com certeza como a chegada de Loba afetará o meta competitivo de Apex. Mas até agora, parece que ela tem o potencial de ser uma das lendas mais fortes do jogo.

Video via EA

Loba tem uma forte habilidade de mobilidade e sua passiva para detectar e roubar itens do mapa é incrivelmente útil, independentemente do nível de competição em que os jogadores estiverem. Ela poderia ser uma das lendas mais definidoras do meta da quinta temporada de Apex.

Os saques de Loba no início do jogo forçará as equipes a se espalharem

Uma das habilidades de Loba, De Olho na Qualidade, permite que ela veja espólios épicos e lendários através das paredes. Essa habilidade é especialmente poderosa no início do jogo e permitirá que os esquadrões que tenham Loba adquiram rapidamente itens de nível alto imediatamente após seu pouso. De Olho na Qualidade aumenta significativamente as chances de encontrar equipes inimigas bem equipadas mais cedo, pois eles podem ter uma Loba que já coletou espólios.

Como resultado de sua alta ameaça no início do jogo, o meta da quinta temporada provavelmente verá equipes se espalhando mais do que no passado. Uma estratégia geral em partidas avançadas de Apex é entrar em uma área com muitos espólios, se encher de munição e depois rotacionar para onde sua equipe pensa que o círculo final pode estar. Com Loba na jogada, você provavelmente verá pessoas se espalhando mais no pouso inicial, já que as equipes com uma Loba poderão localizar todos os melhores itens, independentemente de onde eles forem. Evitar zonas lotadas maximizará sua chance de não ser destruído imediatamente por uma Loba inimiga com itens lendários.

Loba ajuda as equipes a reabastecer sua munição no final das partidas

Uma grande preocupação para jogadores de alto nível no círculo final é a munição. Se você rotacionar para o círculo final no início do jogo, é possível que os jogadores fiquem sem munição quando o jogo estiver para acabar. Isso ocorre porque os jogadores que rotacionam para acampar no círculo final também não estão pilhando novas áreas durante o jogo para reabastecer sua munição. Nos círculos finais, pode ser um grande risco adquirir a munição deixada para trás por jogadores eliminados, pois geralmente envolve correr por áreas abertas.

É aqui que a habilidade suprema de Loba, a Butique do Mercado Negro, realmente brilha. Loba é capaz de usar sua suprema para teletransportar itens próximos para sua localização, onde ela pode selecionar dois itens da lista do Mercado Negro. Isso significa que ela é capaz de tirar um pouco da munição dos jogadores eliminados sem ter que se expor. Essa habilidade essencialmente permite que esquadrões com Loba neles ocasionalmente reabasteçam suas munições com pouco ou nenhum risco. Obviamente, os inimigos de Loba também poderão roubar munição.

Loba pode substituir o Pathfinder por causa de sua mobilidade

Junto com a quinta temporada, a EA lançou uma série de alterações de balanceamento para Apex. Uma das mudanças mais notáveis ​​foi um ajuste na habilidade do gancho do Pathfinder, que viu o tempo de recarga aumentar de 15 para 35 segundos. O aumento de 130% no tempo de espera é um enorme enfraquecimento para a mobilidade do Pathfinder, já que agora ele só pode usar sua habilidade para entrar ou sair de uma determinada situação, não os dois. Antes desse enfraquecimento, o Pathfinder era uma necessidade na maioria das composições de equipe. Mas agora, Loba está realmente parecendo mais forte.

A habilidade tática de Loba, Melhor Amigo da Ladra, permite que ela jogue um bracelete de transpulsão para o qual ela pode se teletransportar. Essa habilidade permite que ela atinja ângulos inesperados, alcance terreno elevado e escape de problemas de maneira semelhante ao gancho do Pathfinder. Sua capacidade de translocação tem uma única carga com uma recarga de apenas 25 segundos. Isso significa que Loba agora é uma das lendas mais móveis e flexíveis. Ela provavelmente substituirá o Pathfinder no meta, já que ele é muito menos utilizável após o enfraquecimento de sua mobilidade.

Loba é uma nova e poderosa lenda. Ela é eficaz no início e no final do jogo e possui uma das habilidades mais poderosas de mobilidade. Definitivamente, ela será uma escolha popular e as implicações de suas habilidades vão definir o meta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 15 de maio.