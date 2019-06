Como desabilitar o Clarão de Disparo em Apex Legends

Clarão de Disparo é aquela irritante luz forte acompanhada de uma nuvem de poeira que surge no seu campo de visão ao atirar em Apex Legends.

Não é tão ruim em algumas armas, mas, em outras, pode comprometer sua visão. Quanto mais rapidamente ela atirar, pior fica. Por sorte, há uma forma de reduzir isso ou até mesmo tirar completamente do jogo.



O Clarão de Disparo obstrui sua visão e faz com que você não possa segurar o botão esquerdo do mouse à vontade. Removê-lo é uma vantagem certa. Podem dizer que mexer com essa opção do jogo é trapacear, mas as configurações existem para ser editadas. Se a Respawn Entertainment fosse contra, certamente não seria permitido. Mas não é o caso. O jogador está livre para editar as configurações de jogo como quiser.



Em jogos como Counter-Strike e Call of Duty, é padrão mudar as configurações de mouse e campo de visão. É perfeitamente legal. Mas cabe a você decidir as implicações morais de remover o Clarão de Disparo.

Como desligar

C:\Usuários\Seu Nome\Saved Games\Respawn\Apex\local\settings.cfg.



Ao abrir o arquivo settings.cfg, você só precisa editá-lo. Estas são as configurações padrão, caso queira reverter ao original.



Padrão

r_shadows 0

mat_screen_blur_enabled 0

alias “+shoot” “+attack; r_particle_timescale 1” //muzzle flash

alias “-shoot” “-attack; r_particle_timescale 1” //muzzle flash

bind_US_standard “mouse1” “+shoot” //muzzle flash

mat_compressedtextures 1

cl_ragdoll_collide 0

r_dxgi_max_frame_latency 0

hud_setting_pingAlpha “0.100000”

cl_cull_weapon_fx “0”

cl_ejectbrass “0”

Agora são duas opções possíveis. Você pode reduzir o Clarão de Disparo, ou removê-lo de vez do jogo.



Clarão de Disparo reduzido

r_shadows 0

mat_screen_blur_enabled 0

alias “+shoot” “+attack; r_particle_timescale 10” //muzzle flash

alias “-shoot” “-attack; r_particle_timescale 1” //muzzle flash

bind_US_standard “mouse1” “+shoot” //muzzle flash

mat_compressedtextures 1

cl_ragdoll_collide 0

r_dxgi_max_frame_latency 0

hud_setting_pingAlpha “0.100000”

cl_cull_weapon_fx “0”

cl_ejectbrass “0”



Clarão de Disparo removido

r_shadows 0

mat_screen_blur_enabled 0

alias “+shoot” “+attack; r_particle_timescale 300” //muzzle flash

alias “-shoot” “-attack; r_particle_timescale 1” //muzzle flash

bind_US_standard “mouse1” “+shoot” //muzzle flash

mat_compressedtextures 1

cl_ragdoll_collide 0

r_dxgi_max_frame_latency 0

hud_setting_pingAlpha “0.100000”

cl_cull_weapon_fx “0”

cl_ejectbrass “0”

Quando tiver escolhido as configurações que quer, clique em Arquivo > Salvar e depois abra o jogo normalmente.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 30 de maio.