Atualização 1.2 de Apex Legends já disponível

A atualização 1.2 de Apex Legends já está disponível em todos os servidores, e as notas de atualização completas (em inglês) já saíram.

O ponto mais importante da atualização é que começou o primeiro evento de duas semanas de Apex Legends. A Caçada Lendária está em todos os servidores e traz novas missões, bônus de experiência e novos visuais para os jogadores que participarem.

Além disso, a nova Fila de Elite está disponível em todas as plataformas para testar suas habilidades. Os jogadores que ficarem entre os 5 primeiros em uma partida poderão entrar nessa fila especial e encarar outros jogadores que alcançaram o mesmo feito. A Fila de Elite vai continuar nos servidores até 2 de julho, 2 semanas depois do fim da Caçada Lendária.

Com essa atualização, o surgimento do loot no Desfiladeiro do Rei será um pouco diferente. Primeiro, a Cúpula do Trovão recebeu pequenas mudanças na colocação do loot. O Fosso, por outro lado, terá o dobro do loot de antes. O Repulsor e a Floresta terão mais locais de surgimento de loot.

Além de poder marcar Torres de Salto, agora os jogadores podem denunciar os aliados que se desconectarem do jogo mais cedo. A opção foi lançada acidentalmente na atualização 1.1 em abril e punia os jogadores que abandonavam uma partida com tempo de espera antes de entrar na próxima.

Como sempre acontece com atualizações, a 1.2 trouxe várias correções de erros, incluindo um que fazia Mirage ser percebido enquanto camuflado.

Para ver a lista completa da atualização 1.2 de Apex Legends, leia a publicação no Reddit.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 04 de junho.