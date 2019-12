Como começar a festa na Viagem do Mirage em Apex Legends

Foi um dos personagens de Apex Legends que fez o anúncio da Respawn no The Game Awards ontem à noite.

Mirage fez diretamente de sua nave, a Viagem do Mirage, a revelação do evento de fim de ano de Apex. A Batida Festiva traz alegria natalina aos Confins do Mundo, adicionando 24 novos cosméticos, que incluem visuais e amuletos de arma, e o modo por tempo limitado Expresso Invernal. Os jogadores que desbloquearem todos os itens recebem o Conjunto de Herança de Pathfinder, um par de luvas de boxe.

O evento também traz a Dominação de Cidade do Mirage, que foi descoberta por mineradores de dados pouco antes de a Batida Festiva aparecer. A Viagem do Mirage aterrissou nos Confins do Mundo e os jogadores podem subir a bordo para se divertir com o trapaceiro ilusionista e seu exército de hologramas (incluindo uma recriação da cena icônica de Jack e Rose em Titanic).

Captura de tela via Respawn Entertainment

O visual natalino de Mirage o coloca nas roupas do Quebra-Nozes. A G7 Scout tem o visual Ordens de Marcha, também inspirado pelo famoso balé. Para consegui-lo, é preciso começar a festa na Viagem do Mirage.

Veja como fazer isso.

Captura de tela via Respawn Entertainment

E vai rolar a festa…

A Viagem do Mirage está marcada no mapa e parada perto da Fissura de Lava. Fique de olho no visual da nave: ela atira fogos de artifício quase constantemente, e eles podem ser vistos a longas distâncias.

O botão para começar a festa fica na parte superior da nave, de frente para o o sinalizador de ressurgimento. Ao pressioná-lo, você invoca alguns hologramas de Mirage e ouve o som de buzinas, a forma não-tão-sutil do jogo de confirmar o desafio.

Segundo relatos iniciais, o botão pode ser pressionado mais de uma vez na partida, mas precisa de um tempo de descanso. Depois de ativar a festa, o desafio estará completo e você recebe o visual da G7 Scout.

Por causa da festa e do visual, muitos têm escolhido saltar na Viagem do Mirage. Fique alerta e tome cuidado com os outros jogadores que saltam na mesma área para tentar acabar com sua festa, além de possíveis emboscadas caso vá até a nave por terra.

A festa de Mirage pode acontecer até 7 de janeiro. Para começar bem o fim do ano, a Respawn anunciou que o fim de semana com EXP em dobro acontece das 15h (horário de Brasília) de 13 de dezembro às 15h de 16 de dezembro. A experiência em dobro afeta tanto o nível da conta como o progresso do Passe de Batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 13 de dezembro.