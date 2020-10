Clubes, com até 30 membros, têm como objetivo “ajudar os jogadores a construir relacionamentos” na 7ª temporada do Apex Legends

Depender de companheiros de equipe escolhidos aleatoriamente para a formação de partidas pode ser um trabalho árduo em qualquer jogo competitivo, e Apex Legends não é exceção. Para mitigar os impactos negativos das filas individuais, Apex está introduzindo um recurso semelhante a uma guilda na sétima temporada: Clubes.

O objetivo é: permitir que os jogadores “construam relacionamentos” e fomentar o jogo em equipe em Apex, oferecendo uma nova ferramenta social que estimula a cooperação. Cada clube pode ter no máximo 30 membros, pelo menos no início. Mas a Respawn está aberta a comentários da comunidade e pode ajustar esse número após o lançamento do recurso.

A ideia de adicionar Clubes surgiu pela primeira vez em Apex no meio da quarta temporada, de acordo com o designer de jogos Chad Armstrong. Um dos objetivos dos Clubes é simples: “manter os jogadores engajados com seus amigos e ajudá-los a fazer novos amigos”, disse ele em uma coletiva de imprensa virtual. Mas implementar essa ideia não é tão fácil quanto pode parecer.

Os clubes se inspiram no sistema de rede do Titanfall 2, mas transpor esse recurso para o Apex não é tão fácil quanto copiar e colar seu design. Redes de rápido crescimento podem alcançar milhares de membros. Isso os tornava tão barulhentos e perturbadores que os usuários começaram a desligá-los, “o que meio que anula seu propósito”, disse Armstrong.

Os clubes começam com um máximo de 30 membros, mas esse número está aberto a alterações. “Estaremos ouvindo a comunidade e se o tamanho dos clubes for algo que precisamos revisar, faremos”, disse Armstrong.

Equilibrar os números pode ser complicado, no entanto. Um dos desafios de trazer o recurso para o Apex é garantir que não seja apenas uma “lista estendida de amigos”, mas uma ferramenta real para ajudar a criar relacionamentos e encontrar companheiros de equipe. “Sentimos que o Apex está no seu melhor quando você joga com duas pessoas que você conhece e opera como um time”, disse Armstrong.

Aderir, criar e moderar clubes

Quando a sétima temporada for lançada em 4 de novembro, os jogadores poderão pesquisar um clube existente ou criar o seu próprio. Cada clube pode escolher até cinco categorias que indicam o tipo de comunidade e jogabilidade que os usuários procuram, desde “Somente jogadores em equipe” e “Somente jogadores experientes” e “LGBTQIA+ amigável”. Um jogador só pode estar em um clube por vez, então escolha com sabedoria.

Criar um clube também é um processo simples. Os jogadores podem escolher um nome único e uma sigla de quatro letras não exclusiva para seu Clube e navegar por várias partes para criar um sigilo. O filtro da EA se aplica a nomes de clubes e os proprietários podem ser punidos em caso de transgressões, mas os jogadores também podem denunciar um clube se encontrarem algo errado.

Depois de ingressar em um Clube, os jogadores terão uma guia que mostra quais membros estão online, bem como uma sala de bate-papo dedicada para se comunicar com qualquer um que esteja na sala (literalmente: o fundo do menu do Clube é o Paradise Lounge, o bar do Mirage em Solace City). Outro recurso social é o Timeline, um feed de notícias do Clube que mostra eventos notáveis, como um jogador entrando ou saindo, ou jogadores que se classificaram bem em uma partida, como obter o primeiro lugar no ranking.

Os clubes têm multiplataforma habilitada por padrão, o que significa que os jogadores do PC podem se juntar a colegas de outras plataformas. Eles também podem trazer seus amigos para sua mini-guilda, independente da plataforma em que estejam.

Os administradores também não precisam moderar o Clube sozinhos. Eles podem dar a certas pessoas funções semelhantes às de moderador, capazes de alterar categorias, postar anúncios e remover usuários problemáticos para ajudar a administrar a organização.

Os clubes irão ao ar em Apex quando a sétima temporada, Ascensão, começar em 4 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 30 de outubro.