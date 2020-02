Ceifadeira Planetária de Apex elimina os jogadores que passarem por cima dela, mesmo antes de pular da nave

Se você achou que Revenant seria a coisa mais letal da Temporada 4, achou errado. Apex Legends adicionou ao mapa uma Ceifadeira Planetária que pode eliminar os jogadores em seu caminho.

A máquina colossal tem um feixe que atira em direção à atmosfera. Se a nave passar por ele, os jogadores que estiverem dentro morrerão imediatamente.

I don’t think this is supposed to work like this r/apexlegends: The developer supported, community-run subreddit dedicated to Apex Legends made by Respawn Entertainment.

A Ceifadeira fica exatamente no meio do mapa e lança um feixe que pode servir como uma espécie de bússola para os jogadores. A nave pode ir diretamente em direção ao raio no começo da partida, porque a trajetória é aleatória. Qualquer jogador que ainda estiver dentro da nave ao atravessar o feixe, porém, irá morrer.

Isso é provavelmente um erro, e foi adicionado ao Trello oficial dos desenvolvedores de Apex, onde os jogadores podem acompanhar o que os desenvolvedores estão fazendo. É possível que o feixe da Ceifadeira deva mesmo eliminar os jogadores, mas que a rota da nave não deva passar por ele.

A Ceifadeira Planetária foi colocada nos Confins do Mundo pela empresa fictícia Hammond Robotics e é um ponto de interesse da temporada 4. A localização aproximada foi revelada por uma prévia do mapa, que tinha um holograma gigante da Hammond Robotics perto da área onde fica a estrutura.

A Ceifadeira também é responsável por várias das mudanças ao mapa dos Confins do Mundo. As atividades de extração levaram o cenário ao limite e causaram fissuras em alguns pontos do mapa, incluindo a Cidade do Capitólio. Agora, o local foi dividido em dois pontos de interesse.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 05 de fevereiro.