Atualização da temporada 2 de Apex Legends será gigante

A partir de hoje, Apex Legends vai receber todo aquele conteúdo pelo qual os fãs têm implorado.

A Respawn vai lançar a temporada 2 de Apex, Carga de Batalha, às 15h horário de Brasília). Além de um novo Passe de Batalha, desafios diários e semanais e um novo sistema de ranqueadas, a atualização também vai ter um tamanho absurdo, de acordo com o community manager Jayfresh.

Para os jogadores de Xbox One e PlayStation 4, a atualização pode passar dos 20 GB, enquanto a atualização de PC será um pouquinho menor, com 18 GB. São estimativas sujeitas a mudanças, mas ainda é de se esperar que o download tenha um tamanho considerável.

https://www.reddit.com/r/apexlegends/comments/c806wk/in_preparation_for_season_2_tomorrow/

Jayfresh explicou que nem todas as atualizações de Apex serão tão gigantes. A atualização da segunda temporada é uma exceção, porque também é uma oportunidade que a Respawn aproveitou para liberar uma versão nova do jogo inteiro para todos os jogadores, tanto os que ainda não baixaram quanto os que já têm o jogo instalado.

“Quando disponibilizamos uma atualização, normalmente o conteúdo novo vai em arquivos adicionais que se encaixam nos arquivos originais do jogo, para que as atualizações ocupem o mínimo possível de espaço para os jogadores”, escreveu Jayfresh. “Porém, o custo disso é que o conteúdo desatualizado fica lá, junto com o conteúdo novo, crescendo com o tempo. Os novos jogadores ainda precisam baixar esse conteúdo para começar a jogar, e todos os outros também precisam mantê-lo no disco rígido. Para otimizar, liberamos periodicamente novas versões do jogo, com o conteúdo desatualizado removido.”

Mesmo que a atualização de hoje seja uma exceção, não significa que será a única exceção, e isso pode se repetir no futuro. “De tempos em tempos, haverá casos em que grandes atualizações precisarão acontecer novamente”, disse Jayfresh. “Quando for o caso, avisaremos vocês.”

Se quiser jogar a segunda temporada de Apex hoje, é melhor deixar seu console ou PC pronto para baixar a nova versão assim que sair. Se sua conexão não estiver muito boa, é só deixar o download lá, ir fazer outra coisa e voltar quando tiver terminado.

A temporada 2, Carga de Batalha, termina no começo de outubro.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 02 de julho.