Apex Legends Mobile abre pré-registro em todo o mundo

O pré-registro do Apex Legends Mobile já está disponível para jogadores em todo o mundo, com exceção da China, Hong Kong, Taiwan, Macau, Rússia e Bielorrússia, anunciou hoje a EA e a Respawn Entertainment.

O jogo promete trazer o universo imersivo de Apex Legends, as batalhas altamente competitivas com os personagens únicos que os jogadores já conhecem e jogabilidade acelerada com movimentos fluidos e tiroteios para jogadores em quase todos os lugares.

Get ready to be legendary with Apex Legends Mobile. New events. New limited-time modes. New trailer featuring high-octane, squad-based action.



Pre-register: https://t.co/IB2byHHKrZ

Learn more: https://t.co/nE0R4Nixtv pic.twitter.com/86lUZmtyBW — Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) March 17, 2022

Para fazer o pré-registro, os jogadores precisam visitar o site oficial do jogo. Todos os jogadores que fizerem isso poderão coletar cosméticos exclusivos, incluindo um visual Épico para Bloodhound se pelo menos 10 milhões de jogadores participarem. No momento da redação deste artigo, o site oficial já possui 7.577.496 jogadores registrados. As recompensas serão entregues através da caixa de correio do jogo nos próximos meses após o lançamento do jogo.

O Apex Legends Mobile foi desenvolvido do zero para dispositivos móveis e é uma experiência totalmente independente que possui uma interface otimizada e controles específicos para dispositivos móveis, além de mapas, modos de jogo e conteúdo totalmente dedicado a ele.

O Apex Legends Mobile já teve uma prévia do lançamento para algumas regiões em fevereiro e, em breve, jogadores de quase todos os lugares terão a experiência completa em seus dispositivos. Para mais informações sobre o Apex Legends Mobile, os jogadores podem conferir o site oficial e a conta oficial do jogo no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Raul Rocha no Dot Esports no dia 17 de março.