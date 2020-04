Vuelven las Ultimátum de MTG en Ikoria: Mundo de behemots

Wizards of the Coast reveló hoy la continuación del ciclo de Ultimátum de Magic: The Gathering en Ikoria: Mundo de behemots, con Eerie Ultimatum, Ruinous Ultimatum y Emergent Ultimatum.

El ciclo de Ultimátum comenzó hace 11 años con el lanzamiento de Fragmentos de Alara. Varias de las cartas de "alto" maná tuvieron un gran impacto en Estándar y siguen teniéndolo hasta el día de hoy en Commander. Eerie Ultimatum continúa esta tradición en Ikoria, produciendo miedo y alegría por los problemas que causará en Estándar y Commander. Lo mismo se puede decir de los otros Ultimátums. Eerie Ultimatum Imagen vía WotC Magic: The Gathering Los jugadores de Commander están encantados con el potencial roto de Eerie Ultimatum. El hechizo de Conjuro de tres maná y siete costos en Ikoria trae cualquier número de permanentes con distintos nombres del cementerio al campo de batalla. En Commander, se trata de prácticamente todas las cartas en el cementerio de un jugador. Costo de maná convertido (CMC): WWBBBGG

Conjuro

Devuelve al campo de batalla cualquier cantidad de cartas permanentes con distintos nombres de tu cementerio. Las permanentes en Magic incluyen a tierras, encantamientos, artefactos, criaturas, planeswalkers y más. Las tierras entrarán en juego sin enderezar, permitiendo al jugador usar habilidades de maná. Los mazos self-mill en Estándar incluirán automáticamente a Eerie Ultimatum, usando cartas como Caballero de las Espinas y Oasis de la Muerte. Ruinous Ultimatum Imagen vía WotC Magic: The Gathering Ruinous Ultimatum es lo opuesto a Eerie Ultimatum. En lugar de inundar el campo de batalla con permanentes, el hechizo de Conjuro elimina todos los permanentes que no sean tierra controlados por tu oponente. CMC: RRWWWBB

Conjuro

Destruye todas las permanentes que no sean tierras controladas por tus oponentes. Ruinous y Eeerie son hechizos que terminan el juego. El truco, sin embargo, es alinear el maná. Hay varias cartas de Ikoria que pueden ayudar a asegurar que un jugador tenga el maná adecuado para que aparezca un Ultimátum. Entre estas se incluyen las tierras del ciclo de artefactos, Camino Migratorio, Farfinder, Grancuerno Migratorio. Emergent Ultimatum Imagen vía WotC Magic: The Gathering Emergent Ultimatum desafía a los jugadores a encontrar las tres cartas monocolor más rotas en cada formato de Magic. Un oponente elegirá esas tres cartas, siempre que sean las únicas cartas monocolor en la construcción del jugador. Unas de ellas regresa a la biblioteca mientras que las otras dos se juegan sin costo de lanzamiento. CMC: BBGGGUU

Conjuro

Busca en tu biblioteca hasta tres cartas monocolor con distintos nombres y exílialas. Un oponente elige una de esas cartas. Baraja esa carta en tu biblioteca. Puedes lanzar las otras cartas sin pagar sus costos de maná. Exilia a Emergent Ultimatum. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 8 de abril de 2020.