Vampiro de Ixalán revelada en el primer spoiler de la Colección Básica 2021 de MTG

Wizards of the Coast develó el primer spoiler de la Colección Básica 2021 (M21) de Magic the Gathering esta mañana, revelando a Vito, Thorn of the Dusk.

Antes del anuncio de que los spoilers de la M21 se aplazarían hasta el 5 de junio, tres fuentes distintas revelaron fragmentos de Vito, Thorn of the Dusk en Twitter.

Fixed version with the bottom half: pic.twitter.com/uNGLkf5tbv — Thirteen, Genderfluid! (@riptideprolab) June 4, 2020

Se suponía que esta mañana tendría lugar la revelación completa de Vito, que incluiría el texto de su ambientación (o flavor). Esto se pospuso hasta mañana.

El nuevo vampiro en MTG es un legendario clérigo vampiro del plano de Ixalán y probablemente esté vinculado a la infame Elenda de Garrano. No se sabe por ahora si eso significa el Sol Inmortal o Elenda, la Rosa del crepúsculo aparecerán en la colección M21.

Vito, Thorn of the Dusk es un nuevo vampiro legendario que probablemente se creó específicamente para jugadores de Commander. Tiene un coste de maná convertido (CMC) de tres, que es un costo de maná razonable considerando que un oponente pierde vida cada vez que su controlador gana vida. La habilidad de Vito quizás resulte conocida a algunos jugadores de Magic, ya que es la misma que Vínculo sangriento, un encantamiento de Iconic Masters que tenía un costo de CMC de cinco.

El clérigo vampiro de Ixalán también tiene una habilidad de maná de 5 de CMC (dos negras) que otorga Vínculo vital a las criaturas que controlas hasta el final del turno. Ya sea en Commander o Estándar, la habilidad activada de Vito es un poco costosa. Pero en circunstancias ideales, puede tener un gran impacto.

Se espera que una versión completa de Vito, Thorn of Dusk, que incluya texto de ambientación, se revele mañana 5 de junio con el inicio de los spoilers de M21.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 4 de junio de 2020.