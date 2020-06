Encuentra los spoilers de la Colección Básica 2021 de MTG

No te pierdas ninguno de los spoilers de Magic the Gathering.

Wizards of the Coast lanzará dos colecciones de Magic: The Gathering en junio: la Colección Básica 2021 (M21) y Jumpstart. Y la temporada de spoilers comienza mañana, 5 de junio.

Las y los jugadores podrán ver por primera vez los spoilers de la M21 el viernes 5 de junio a través de un stream en Twitch que presentará varias cartas de la colección Estándar, centrada en Teferi, y de la próxima colección Jumpstart. WotC ha programado vistas previas que se llevarán a cabo del 5 al 19 de junio, que presentará ambas colecciones. Los spoilers de la M20 se llevarán a cabo del 5 al 19 de junio, mientras que las vistas previas de Jumpstart serán del 17 al 19 de junio. Ambas colecciones se exhibirán en el stream de Twitch del 5 de junio.

Aquí tienes una lista de sitios dónde hallarás todos los spoilers de la M21 y Jumpstart en junio, incluidos sitios de medios sociales, jugadores profesionales y creadores de contenido.

Spoilers de la Colección Básica 2021

4 de junio

5 de junio

6 de junio

7 de junio

8 de junio

9 de junio

10 de junio

11 de junio

12 de junio

13 de junio

14 de junio

15 de junio

Así cómo Chandra fue el rostro de la M20 el año pasado, Teferi será el planeswalker estrella de la M21. Se desconoce en este momento cuántas cartas están incluidas en la colección, pero hay 120 cartas en la M21 que también están en Jumpstart.

La fecha del lanzamiento digital de la M21 es el 25 de junio. Un evento de presentación previa tendrá lugar del 26 de junio al 2 de julio. Una fiesta oficial de lanzamiento está programada para el 4 y 5 de julio.

Spoilers de Jumpstart

Como sucedió con los spoilers de IKO y Commander 2020 hace unos meses, las vistas previas de Jumpstart se superpondrán con los spoilers de M21. Muchas de las cartas de Jumpstart se relacionan con la colección de M21, pero hay 37 cartas nuevas que no se pueden jugar legalmente, excepto en formatos Eternal de MTG.

Jumpstart se agregará a MTG Arena el 16 de julio. No se han publicado fechas de prelanzamiento al momento de la redacción.

17 de junio

18 de junio

19 de junio

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 4 de junio de 2020.