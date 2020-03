Svenskeren se habría quedado en Cloud9 solo para jugar con Doublelift, Chovy, Deft y siete más

El ex jugador profesional de League of Legends, IWillDominate, reveló la lista de 10 jugadores por los que el jungla estrella de Evil Geniuses, Svenskeren, se hubiera quedado en Cloud9 para competir junto a ellos. La lista, revelada en el podcast de The Crackdown, incluye varios nombres conocidos de América del Norte y un puñado de superestrellas coreanas, pero ningún europeo entre los 10 mejores. Estos son los 10 jugadores que supuestamente estaban en la lista de Sven:

Captura de pantalla vía IWillDominate

Algunos de los nombres son formidables, como Chovy, el fenómeno del carril central de DragonX. El jugador de 19 años saltó a la fama tras encender la LCK durante sus primeros dos años como profesional y rápidamente se convirtió en uno de los mejores mid-laners del mundo. Al finalizar su contrato con Griffin, fue uno de los nombres más populares en el mercado de agentes libres.

Otro nombre sorprendente de ver en una lista llena principalmente de potencias coreanas es la estrella de Team Liquid, Doublelift. Svenskeren y Doublelift pasaron un montón de tiempo juntos en 2016 y 2017 en TSM. Queda claro que el jungla de 24 años disfrutó jugando con Doublelift durante su tiempo juntos.

Otro detalle a destacar en la lista de Svenskeren es la sorprendente cantidad de tops, incluidos Nuguri, Impact y Ssumday. El actual top laner de C9, Licorice, ha sido uno de los jugadores más consistentes de la liga y un pilar del equipo desde que se sumó en 2016.

Impact y Ssumday tuvieron años increíbles en 2019, por lo que tiene sentido desde el punto de vista del talento por qué a Sven le hubiera gustado quedarse en C9 si la organización los fichara. Pero no se puede negar que Licorice también ha sido uno de los mejores top de la LCS.

En definitiva, C9 no pudo adquirir ninguno de los talentos que Svenskeren quería. Esto, combinado con el deseo de Sven de ser el jungla principal del equipo, finalmente provocó su partida, junto a Zeyzal y Kumo. Ahora, el trío busca escribir su propia historia con Evil Geniuses mientras C9 intenta capturar su primer campeonato en la LCS desde 2014.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 25 de marzo de 2020.