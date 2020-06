Scarra conversó con Fedmyster y 7 chicas, 6 de las cuales lo habían acusado

El streamer Federico «Fedmyster» Gaytan fue retirado de la casa de Offline TV el domingo después de ser acusado de conducta sexual impropia. La gerenta de Offline TV, Yvonne «Yvonnie» Ng, y la integrante de la casa Lily «LilyPichu» Ki contaron sus historias de agresión sexual de parte de Fedmyster.

El ex jugador profesional de League of Legends y streamer de Offline TV William «Scarra» Li informó el domingo que él y siete chicas tuvieron una denominada «intervención» de tres horas con Fedmyster, y que seis de ellas lo habían acusado por su conducta. Pero justo después de la intervención, Fedmyster intentó manipular a integrantes de la casa que no participaron de la conversación para que quedar como la «mejor persona», según Scarra.

«Él terminó manipulando la verdad para quedar mejor de muchas maneras diferentes, en formas que realmente no necesitas», dijo Scarra.

Scarra no brindó detalles sobre lo que se dijo específicamente durante la intervención, pero probablemente se refirió a las acusaciones de acoso y su forma manipuladora de contar «solo su versión de la historia».

Este comportamiento coincide con lo que dijo Pokimane en su respuesta al despido de Fedmyster de la casa de Offline TV. Según Pokimane, él le dijo que Yvonne era «perezosa», «no trabajaba lo suficiente» y «jugaba a LoL todo el tiempo», dando la impresión de que no hacía su trabajo correctamente.

«Y esta conversación llegó al punto de que casi despedimos a Yvonne de la compañía porque pensamos que no estaba lo suficientemente interesada en trabajar con nosotros, cuando en realidad su comportamiento se debió totalmente al incidente que ocurrió entre los dos «.

Las acusaciones tienen un factor en común: Fedmyster preuntamente estaba borracho. En una ocasión, Fedmyster habría vuelto a la casa borracho, se metió en la cama de Yvonnie y colocó la mano debajo de su camisa, según Yvonnie.

En un tuit que luego eliminó señaló que él entró a su habitación mientras estaba borracho y le preguntó si quería un masaje. Ella estuvo de acuerdo, pero Fedmyster comenzó a masajear sus muslos de manera impropia, según LilyPichu.

Yvonnie también mencionó a otros miembros de Offline TV, como Pokimane, que experimentaron situaciones similares con Fedmyster, que sobrepasó los límites y las tocó de manera impropia.

Fedmyster ha respondido a las acusaciones en Twitter y no las negó. Afirma que nunca fue su intención lastimar a las involucradas ni actuar de manera depredadora.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Nádia Linhares el 29 de junio de 2020.