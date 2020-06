Pokimane reacciona ante el despido de Fedmyster de Offline TV

Durante una transmisión en vivo hoy, la popular streamer de Twitch y miembro de Offline TV, Pokimane, dijo que el ex miembro Federico «Fedmyster» Gaytan inició una conversación que casi llevó al despido de la gerenta de la casa, Yvonne Ng, mientras aún vivía allí.

Offline TV retiró a Fedmyster de la casa cuando este fue acusado de conducta sexual impropia por otros miembros del grupo, incluidos Yvonne y LilyPichu, en sendos posteos.

En un stream que analiza la situación, Pokimane indicó que después del incidente con Yvonne, Fedmyster había hablado con Pokimane con respecto a lo que Yvonne le había dicho a la compañía.

«El incidente de Yvonne sucedió y Fed comenzó a hablarme, él me decía lo perezosa que Yvonne era y que no trabajaba lo suficiente, y que jugaba a LoL todo el tiempo», según Pokimane. «Y esta conversación llegó al punto de que casi despedimos a Yvonne de la compañía porque pensamos que no estaba lo suficientemente interesada en trabajar con nosotros, cuando en realidad su comportamiento se debió totalmente al incidente que ocurrió entre los dos», añadió.

Ayer, Yvonne publicó una declaración sobre el incidente que ocurrió entre ella y Fedmyster, explicando que él volvía borracho a la casa y que a menudo se subía a la cama de Yvonne e intentaba propasarse con ella poniéndole la mano debajo de la camisa.

Tras la declaración de Yvonne, otra integrante de Offline TV, LilyPichu, también aseguró que Fedmyster se había propasado con ella.

Fedmyster declaró que nunca fue su intención lastimar a las personas cercanas a él y expresó lo importante que es que se escuchen sus voces.

