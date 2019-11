Riot podría añadir paquetes de voz o locutor a League of Legends

Parece que la gente de Riot Games busca implementar nuevas características a League of Legends en el futuro, con una de las mayores solicitudes que tienen los fans en la actualidad.

Ken Adams, el gerente de producto de League of Legends, ha estado pidiendo las opiniones de las y los jugadores en las redes sociales sobre si les gustaría ver paquetes de voz o locutores agregados al juego en el futuro.

No sería la primera vez que un MOBA incluiría la opción de nuevos anunciadores dentro del juego. Juegos como Heroes of the Storm ya tienen esta característica desde hace un tiempo y ofrecen una forma de sacudir el audio del juego. El locutor por defecto que todos oyen decir «Double Kill» una y otra vez podría cambiar a la voz de uno de los personajes jugables en Heroes, y esto sería algo que Riot también está considerando para LoL.

League llegó a tener paquetes de locutores en el juego, aunque por un tiempo limitado, como cuando Phreak y Kobe prestaron sus voces a la Grieta del Invocador.

Ahora, sin embargo, sus fans esperan que estas características sean permanentes si la demanda es bastante. Pero tendrán que esperar el anuncio de Riot Games para saber cuándo se agregarán esos paquetes a LoL, y no tenemos idea de cuándo sucederá eso.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Adam Newell el 29 de noviembre de 2019.