¿Riot filtra por accidente una nueva campeona de League of Legends?

En la actualización del martes 13 del entorno beta público de League of Legends, Riot Games agregó una pantalla de carga especial para la nueva apariencia Elderwood de Nocturne al servidor de pruebas del juego, pero un archivo incorrecto le habría dado a las y los fans su primer vistazo al próximo campeón de LoL.

En la imagen aparece una mujer con un arma mecánica gigante adherida a su espalda. El arma, que se asemeja a un conjunto de mandíbulas metálicas de grandes proporciones, parecería ser un brazo, pero después de observar con más detenimiento se aprecian las dos manos de la mujer.

Luciendo una larga bufanda roja y un top blanco, la mujer tiene penetrantes ojos azules. Brillantes puntas azules resaltan su cabello oscuro, y lleva brazaletes dorados en sus muñecas. No se puede ver mucho más en la imagen debido a su gran distorsión.

Imagen vía Riot Games

En el extremo inferior derecho parece haber dos renders del arma que la mujer lleva detrás de sí. Uno parece tener letras doradas, pero no queda claro si se supone que es parte del diseño del arma o si es propio del render.

La imagen se cargó accidentalmente en lugar de la pantalla de carga especial para Elderwood de Nocturne, que se agregó hoy al PBE junto con otras dos skins de Elderwood y tres nuevas incorporaciones a la línea de aspectos Infernal. Riot aún no hizo mención de la imagen, y el desarrollador de League of Legends no dio pistas sobre si esta misteriosa mujer se agregará al juego.

En el pasado, Riot ha lanzado sus campeones con algunos meses de diferencia. Recientemente, sin embargo, varios campeones se sumaron al elenco de personajes de LoL con más frecuencia, como Sylas y Neeko, añadidos con menos de dos meses de diferencia. Cuatro meses después, Yuumi se lanzó en mayo, pero Qiyana lo siguió rápidamente en junio.

Dado que Qiyana fue lanzada a principios del verano boreal, es probable que esta campeones no sea lanzada hasta dentro de varios meses.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Preston Byers y Rachel Samples el 13 de agosto de 2019.