Querida comunidad de Overwatch: Fran no es tu chivo expiatorio

Después de ganar el domingo el torneo de Overwatch Flash Ops: Echo Showdown, la alineación repleta de estrellas de Test Team 1 recibió elogios por sus tácticas superiores y sus jugadas decisivas que les dieron 10.000 dólares en premios.

El impresionante desempeño del equipo no impidió que un miembro clave del mismo haya sido objeto del odio de la comunidad de Overwatch por una simple razón: ser mujer.

Francine «Fran» Vo, una streamer del Atlanta Reign y soporte flex de alto nivel desde hace mucho tiempo, pasó horas posteriores a la victoria de su equipo leyendo comentarios machistas de la comunidad de fans de Overwatch. Esos comentarios se encuentran en Reddit y Twitter referidos a Test Team 1 y el torneo Flash Ops en general. Los comentaristas anónimos gritan al vacío que Fran fue «impulsada» por su equipo y que debería haber sido relegada a la banca.

A algunos les asombrará el tratamiento dado a alguien que quedó en primer lugar en un torneo. Pero para las mujeres la comunidad de Overwatch, esto es más de lo mismo. El tratamiento que recibió Fran, una de los streamers y soportes flexibles más exitosas de la comunidad, es representativo de cómo algunos sectores de la comunidad de Overwatch tratan a las mujeres en general.

El Test Team 1 estaba, sin duda, rebosante de talento de primer nivel. A jugadores de la Overwatch League como Park «KariV» Young-seo y Dante «Danteh» Cruz se sumaron el ex jugador de la liga Jacob «Jake» Lyon y los ex jugadores de Overwatch Contenders James «Cloneman16» D’Arcangelo y Anthony «Harbleu» Ballo. Fran compartió el lugar de soporte final con Redshell, un reconocido streamer.

A las turbas de comentaristas anónimos de Internet que sostienen que Fran no «pertenecía a una selección sobresaliente» como Test Team 1 les falta información fundamental: ella armó el equipo. Después de que el ex profesional Connor «Avast» Prince publicara un tuit criticando el comportamiento de la comunidad, Fran dijo que ella fue quien reclutó a los jugadores y armó el equipo.

Sin embargo, eso no logró evitar que se convirtiera en el objeto de la ira de la comunidad. Fran se convirtió en el chivo expiatorio de cada uno de los pequeños defectos de su equipo.

Las semifinales y finales del torneo Flash Ops se transmitieron en el canal de YouTube de la Overwatch League: Test Team 1 participó en ambos partidos. Cada vez que el equipo tenía dificultades, el chat de la transmisión se iluminaba con comentarios despectivos hacia Fran. «E-chica lanzando», dijo uno, usando un término despectivo en inglés que refiere a una mujer que solo juega para exhibirse. «Envíenla a la banca y pongan a Redshell», exigieron otros. Los comentarios fueron constantes y abrumadores.

Los compañeros de equipo de Fran jugaron de manera humana, cometiendo errores, como ella. Pero nunca se enfrentaron a un mar de comentarios acusándolos de no merecer un lugar en el equipo o en el torneo.

Numerosos profesionales de la Overwatch League, tanto actuales como anteriores, participaron en el torneo Flash Ops y no estuvieron ni cerca de las rondas finales. El tanque de San Francisco Shock, Matthew «Super» DeLisi y el DPS Kim «Rascal» Dong-jun, jugaron en un equipo con numerosos streamers y quedaron eliminados antes de la final. Estos campeones de la Overwatch League 2019 fueron eliminados por jugadores de Contenders. Sin embargo, los mismos comentaristas guardaron un sospechoso silencio al respecto.

El equipo de Plat Chat incluyó al soporte de Atlanta Reign, Dusttin «Dogman» Bowerman, y los ex profesionales Scott «Custa» Kennedy y Jonathan «Reinforce» Larsson, jugando junto a casters de Overwatch League. Perdieron dos juegos en el torneo y se fueron a jugar VALORANT. Ni una sola palabra se comentó sobre el nivel de su talento, el trabajo que aportan al equipo o su capacidad para desempeñarse en un ambiente competitivo.

A las mujeres de la comunidad de Overwatch no les sorprende este tratamiento. A las mujeres de todos los niveles en la escala competitiva se les atribuyen habitualmente las deficiencias de su equipo, sin importar su desempeño individual. Las mujeres en modo competitivo suelen ser ignoradas o se les dice que no entienden el meta. Muchas se niegan a participar del chat de voz porque no quieren exponerse a los insultos o comentarios machistas de sus compañeros de equipo.

Afortunadamente, los compañeros de equipo de Fran y otros profesionales de la comunidad la defendieron y avalaron su dedicación y talento. Si bien el tratamiento que le dio la comunidad a la ganadora del torneo es horrible, la situación se está difundiendo a un público más amplio que quizás no supiera cuán extendido estaba el problema.

Muchos grupos vociferantes de la comunidad de Overwatch operan como los marineros de antaño, que se negaban a tener mujeres en sus barcos porque temían sufrir mala suerte. Cuando sobrevenía un desastre, la tripulación culpaba del mismo a cualquier mujer que estuviera a bordo, sin tomar en cuenta la responsabilidad de quien estuviera al mando de la nave.

Fran se ha negado a ser el chivo expiatorio de su equipo, recordándole a la comunidad que estos campeones fueron un producto de su propia iniciativa. Las mujeres en tus partidas clasificadas, tus torneos y tus ligas de Overwatch serán las próximas en deshacerse del manto de «chivo expiatorio», recordándonos a todos que miremos hacia el horizonte, para que no nos estrellemos contra la misma roca.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Liz Richardson el 20 de abril de 2020.