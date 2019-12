PUBG Mobile lanza nueva skin para arma AKM

Hoy PUBG Mobile lanzó una nueva skin del rifle de asalto AKM con temática de invierno llamada AKM Glacier.

Como era de esperar en función de su nombre, la skin exclusiva se ve congelada con fragmentos de vidrio. El nivel de rareza del elemento es épico.

Captura de pantalla vía PUBG Mobile

El aspecto del arma se puede ganar a través de la ruleta Lucky Spin. Como es un objeto épico, tiene un 38,1 % de posibilidades de aparecer y se otorgará automáticamente por 200 de suerte alcanzada.

PUBG Mobile ha estado repleto de celebraciones temporales y artículos exclusivos en diciembre, con una Lucky Spin especial y un rediseño nevado del mapa de Erangel. Pero no todos son de temática invernal. Una colaboración con Angry Birds, por ejemplo, se lanzó el 12 de diciembre y, al día siguiente, un desafío de baloncesto llamado Be The One.

Ayer 19 de diciembre se lanzó el nuevo modo de juego RageGear. Este modo de carrera hasta la muerte enfrenta a dos equipos de tiradores y conductores asignados al azar, uno contra el otro. Los vehículos están equipados con armas especiales para hacer que el modo de juego sea más interesante.

Algunos eventos de PUBG Mobile finalizarán durante los últimos días de diciembre, mientras que otros continuarán hasta el nuevo año.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Eva Martinello el 20 de diciembre de 2019.