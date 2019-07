MTG Arena suspende a sus jugadores por hacer clic en el gato del Pase de Maestría

Wizards of the Coast tiene una falla con el gato de recompensas Pase de Maestría (Mastery Pass) en Magic: The Gathering Arena (MTGA), lo que lleva a abusar del mismo y a las suspensiones, y la comunidad de Magic no está contenta.

Con la última actualización de MTGA y las últimas notas del parche se había supuesto que los problemas de desempeño del juego estaban resueltos. Sin embargo, esto aparentemente no incluyó al gato Pase de Maestría, que te bloquea el juego si haces clic varias veces en él.

Algunos jugadores se aprovecharon de la falla, lo que llevó a Wizards of the Coast a suspenderlos de MTGA. Sin embargo, otros que no estaban al tanto del error también fueron suspendidos de forma temporal.

A las y los jugadores de MTGA les encanta hacer clic en cosas mientras están pensando o esperan la movida de un rival. De hecho, eso se fomenta y está integrado al juego. Puedes hacer clic en las gárgolas para hacerlas temblar y extender sus alas, o en el escorpión y el ave para espantarlos. Y a todos les encanta derribar la torre. Para peor, el gato también fue diseñado para que hagas clic en él, creando una variedad de colores con cada clic.

Pero un usuario de Reddit aseguró que fue suspendido durante cinco días después de hacer clic varias veces en el gato mientras esperaba que un oponente jugara. Sin darse cuenta de la falla, el jugador publicó su problema en Reddit, buscando respuestas de la comunidad de MTG ya que Wizards of the Coast supuestamente no responde a los reclamos.

«Cuando no estoy haciendo nada, hago clic en el gato», dijo el usuario de Reddit. «Aparentemente hay un error o algo que me suspende por cinco días. No lo entiendo, pero solo soy un novato que juego gratuitamente y que tenía suficientes gemas para comprar un gato. Soy alérgico a los gatos en la vida real, así que era divertido acariciar a este», añadió.

Wizards of the Coast aún no informó a la comunidad MTGA por correo electrónico o en las redes sociales.de la falla o la suspensión si te encuentra haciendo clic repetidamente en el gato. Debido a esto, las y los jugadores que gastaron dinero para obtener el Pase de Maestría (y el gato) no pueden ganar los puntos extra por los que pagaron en primer lugar.

«Estaba jugueteando con él mientras esperaba», señaló otro usuario de Reddit. «Ahora estoy trancado por cinco días. Sería bueno tener una advertencia de algún tipo si causé algo. ¿Qué hay de deshabilitarlo, si no sirve para nada más que crear un error?», sugirió.

Hasta que MTGA resuelva el problema, es mejor no hacer clic en el gato del Pase de Maestría porque la impaciencia podría resultar en una suspensión de cinco días, a menos que Wizards of the Coast lo desactive al anunciar oficialmente el problema a la comunidad de Magic.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 14 de julio de 2019.