Los últimos spoilers de Theros más allá de la muerte muestran zombis y un sátiro legendario

Con una avalancha de spoilers de Theros más allá de la muerte (Tma) se reveló un legendario sátiro y una saga de zombis este fin de semana.

El lanzamiento de la colección está previsto para el 24 de enero, pero los spoilers de Tma continuaron este fin de semana con la revelación de Tymaret Calls the Dead y Gallia of the Endless Dance. La próxima colección de Magic: The Gathering regresa al plano de Theros enfocada en el inframundo. Con un total de 254 cartas, hasta el momento se han revelado 12 cartas raras, incluidas las dos de este fin de semana.

Gallia of the Endless Dance

Imagen vía Wizards of the Coast Magic: The Gathering

En MTG Estándar no hay sátiros hasta el momento. Pero con la revelación de Gallia of the Endless Dance, parece que Tma, como mínimo, tendrá algunos. Con un CMC de dos (una roja y una verde), el legendario sátiro tiene habilidades sólidas:

Prisa

Otros sátiros que controlas obtienen + 1 / + 1 y tienen Prisa.

Cada vez que atacas con tres o más criaturas, puedes descartar una carta al azar. Si lo haces, roba dos cartas.

Con respecto a una baraja de sátiro tribal dentro de otros formatos de Magic, como Commander, solo hay 19 cartas y una criatura sátiro clasificada como una bestia.

Tymaret Calls the Dead

Imagen vía Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Si bien es similar a Historia de Benalia, Tymaret Calls the Dead no tiene que ver solo con el poder, sino que funciona más como Proveedora de suturador ya que se auto mill mientras creas fichas de zombies.

Pasos uno y dos: Pon las tres primeras cartas de tu biblioteca en tu cementerio. Entonces puedes exiliar una carta de criatura de tu cementerio. Si lo haces, creas una ficha de criatura zombie negra 2/2.

Paso tres: Ganas X vidas y adivinas X, siendo X el número de zombies que controlas.

Como una carta rara con un CMC de tres, una negra, Tymaret Calls the Dead tiene potencial en mazos de regeneración y sacrificio. Puede encontrar una carta clave, como Liliana, general de la Horda, a través de su adivinar en el paso tres al tiempo que proporciona vida.

Gallia of the Endless Dance y Tymaret Calls the Dead estarán disponibles para jugar en la plataforma digital de MTG el 16 de enero. La fecha de lanzamiento oficial de Theros más allá de la muerte es el 24 de enero.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 29 de diciembre de 2019.