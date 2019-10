La lista de partidas para AGDQ 2020 ya está disponible

Si eres fan de Awesome Games Done Quick (AGDQ) ya podrá ver los títulos que participarán del evento de speedrun el próximo año. La lista de partidas para AGDQ 2020 finalmente se ha publicado, y revela muchos títulos que tendrán speedruns con fines benéficos en enero de 2020.

Algunos juegos se destacan este año, incluido el debut de Cadence of Hyrule. También se incluirán títulos populares como Skyward Sword y Wind Waker, y las y los jugadores realizaron algunas mejoras impresionantes en estas carreras con nuevos saltos y estrategias que se encuentran en ambos. La lista de juegos de AGDQ presenta un tiempo de juegos de casi 250 horas.

Este año, los speedrunners y TASBot -un programa que ejecuta el juego y realiza increíbles acrobacias que ningún speedrunner humano podría hacer- jugarán varios juegos de Mario. Entre otros títulos notables de la lista de AGDQ se incluyen una carrera antológica de Fallout 1-4, una speedrun grupal de Destiny 2 Last Wish – All Encounters, y el regreso de los infames Animorphs de Keizaron.

AGDQ es uno de los dos maratones de speedrun organizados por la organización GamesDoneQuick cada año que atrae a miles de espectadores para ver speedruns, todo en nombre de la beneficencia. El pasado enero, AGDQ 2019 recaudó más de 2,39 millones de dólares para obras de caridad.

El calendario completo de las partidas de AGDQ 2020 se lanzará el 16 de octubre. El próximo AGDQ comenzará el 5 de enero de 2020 en Orlando, EEUU.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Adam Newell el 7 de octubre de 2019.