La Free Fire Champions Cup de 2020 se pospone por el coronavirus

La Free Fire Champions Cup de 2020, originalmente programada para el 19 de abril en Jakarta, Indonesia, será pospuesta debido a los problemas con el COVID-19. Garena, desarrolladores de Free Fire y organizadores a la vez de los torneos, ha emitido un comunicado oficial tratando la situación, que está en desarrollo.

Aunque el presidente de Indonesia confirmara el primer caso de coronavirus en el país, Garena ha decidido posponer el evento en vez de cancelarlo. La desarrolladora aseguró el “compromiso para priorizar la salud y el bienestar de nuestros deportistas, fans, staff y colaboradores”.

La decisión llega después de que Indonesia confirmara el primer caso de COVID-19 en el país el lunes 2 de marzo. Una mujer de 64 años y su hija de 31 dieron positivo en coronavirus y actualmente están siendo tratadas en un hospital en Jakarta. Las dos pacientes son residentes de Depok, Java del este, localizado junto al área metropolitana de Jakarta.

“Estamos explorando todas las posibilidades para seguir con el evento una vez las condiciones lo permitan” aseguró Garena. Mientrastanto, las finales del Free Fire India Championship -que se disputan el 28 de marzo- continúan en pie pero han cambiado a ser un evento a puerta cerrada, es decir, sin audiencia presencial por precaución.

Relacionado: Todos los eventos de deportes electrónicos afectados por el coronavirus | Anulaciones, límites de audiencia y más.

Jakarta sigue siendo uno de los lugares de referencia para los eventos de deportes electrónicos en los próximos meses. La Clash of Nations de Arena of Valor organizada por ESL está programada entre el 29 y el 31 de marzo, mientras que el Dota 2 World Invitational de ONE Esports será celebrado en la Indonesia Convención de Exposiciones del 18 al 19 de abril. Los organizadores aún tienen que hacer un comunicado oficial sobre el estado de sus eventos.

Artículo publicado originalmente en inglés por Dexter Tan Guan Hao en Dot Esports el 6 de marzo.