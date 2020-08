¿Hyper Scape tiene juego cruzado?

Sí, pero todavía no.

Jugadores de PC pueden descargar gratuitamente Hyper Scape, la versión de Ubisoft del género battle royale, desde principios de julio. Su semejanza con los juegos de disparos tipo arena y su singular mecánica, como su sistema de votación, hicieron que el juego se distinga de otros battle royale populares.

La estrecha integración del juego con el complemento CrownCast para Twitch de Ubisoft permite a los espectadores votar sobre eventos del juego que pueden cambiar el curso de una partida. Estos eventos pueden reducir la gravedad de las y los jugadores, darles la capacidad de saltar varias veces u otorgarles munición ilimitada. Aumenta la variedad en cada partido y asegura que cada ronda de Hyper Scape sea ligeramente diferente a la última que hayas jugado.

Los planes de hacer que Hyper Scape fuera compatible con el juego cruzado en su lanzamiento se retrasaron porque Ubisoft decidió esperar que primero se lanzara el juego para consolas. Finalmente, Hyper Scape llegó a los estantes digitales de PlayStation y Microsoft el 11 de agosto.

Además de estar disponible en más plataformas, el lanzamiento también marcó el inicio de la primera temporada de Hyper Scape. La temporada incluye nuevas armas, una herramienta de informes, eventos CrownCast para votar y adiciones a la tradición.

¿Hyper Scape admite el juego cruzado?

Imagen vía Ubisoft

Cada jugador tiene un amigo o amiga que juega en un ecosistema completamente diferente al del resto de su equipo.

A pesar del lanzamiento de Hyper Scape en PS4 y Xbox One, Ubisoft aún no ha desbloqueado la función de juego cruzado. Sin embargo, esto no significa que nunca sucederá.

Un posteo del blog de Ubisoft durante el lanzamiento de la consola del juego dice que planea incorporar el juego cruzado «en una fecha posterior», sin especificar. Ubisoft mencionó que la compatibilidad entre las plataformas quedará libre a las preferencias personales cuando llegue. Eso significa que los jugadores tendrán la opción de activar o desactivar la función de juego cruzado, por lo que no tendrás que jugar con jugadores de PC si estás en una consola, por ejemplo.

Aunque el el juego cruzado sigue en veremos, Ubisoft activó el progreso cruzado junto con la primera temporada de Hyper Scape, lo que significa que puedes salir de la consola y seguir jugando en tu PC, o viceversa, sin perder el progreso logrado.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 11 de agosto de 2020.