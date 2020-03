El parche 1.18 de Call of Duty revela Modern Warfare – Campaign Remastered, mapas que retornan, agentes nuevos y modos dúos y squads para Warfare

La actualización 1.18 de Call of Duty: Modern Warfare de hoy llegó con un montón de cosas nuevas e interesantes que están siendo desmenuzadas por los mineros de datos e incluyen una gran cantidad de contenido futuro que no fue anunciado oficialmente.

El mayor elemento encontrado en los archivos de la actualización fue el nuevo look del inminente Call of Duty: Modern Warfare 2 – Campaign Remastered. El remake de MW2e ha sido un secreto a voces desde tiempo atrás, y la imagen extraída hace que parezca inevitable.

Imagen vía u/Senescallo

Los hallazgos fueron publicados por un minero de datos que ha filtrado anteriormente detalles de Call of Duty, como el mapa de Warzone antes de que el modo fuera anunciado oficialmente.

MW2 Remastered podría llegar antes de lo que pensamos porque los archivos de actualización también contenían información sobre un paquete que incluye a Campaign, más una skin con la temática de MW2 para Ghost en Modern Warfare.

Imagen vía u/Senescallo

El paquete también contiene planos de armas con la temática de MW2, un emblema, una tarjeta de jugador, un movimiento de ejecución, un quip de operador y un encanto de arma.

La extracción de datos también revela un vistazo a la tercera temporada del contenido de Modern Warfare, que incluye el regreso de los mapas clásicos de CoD, Backlot de Call of Duty 4 y Village de Modern Warfare 3.

Imagen vía u/Senescallo

Imagen vía u/Senescallo

Las nuevas armas de la tercera temporada serían el rifle de francotirador SKS y una pistola llamada Renetti. Dos nuevos operadores, Alex y Ronin, también estaban en los archivos. Lo más probable es que sean desbloqueables en el Pase de batalla de la tercera temporada.

Para las y los fans de Battle Royale, también se encontró menciones de nuevas listas de reproducción de Warzone, a saber, dúos y escuadrones. La capacidad de jugar con dos o cuatro personas en battle royale era muy solicitada desde que se lanzó hace unas semanas.

Otros modos de Warzone que se encuentran en los archivos incluyen «High Action» (el gas se mueve más rápido), «Shotty Snipers» (escopetas y francotiradores solamente) y «One Shot» (disparos a la cabeza de un disparo y sin cargas).

Obviamente, esta información no está confirmada y todo lo que se encuentra en los archivos está sujeto a cambios, pero definitivamente será un buen tema conversación durante el fin de semana.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Duwe el 27 de marzo de 2020.