El 2-0 de FlyQuest no fue inesperado, según PowerOfEvil

Cinco victorias, 13 derrotas y una novena plaza. Así es cómo FlyQuest finalizó su Summer Split de la League of Legends Championship Series (LCS) de 2019. Estaba claro que el equipo necesitaba un cambio, pero cuando FlyQuest anunció los fichajes de Tristan “PowerOfEvil” Schrage y Lee “IgNar” Dong-geun, nuestros expertos de League of Legends no estaban sorprendidos.

De hecho, Dot Esports colocó a FlyQuest como el octavo mejor equipo en nuestros power rankings de la pretemporada. Como alguien externo, es fácil orientarse por los resultados. Es fácil ver un récord de 5-13 y asumir que un cambio lateral no marque la diferencia. Cuando FlyQuest consiguió un 2-0 en la primera semana, estuvimos sorprendidos. Sin embargo, para PowerOfEvil estaba al caer.

“Esperaba que lo hiciéramos bien porque tuvimos mucho éxito en las scrims” dijo PowerOfEvil a Dot Esports después de la victoria ante su exequipo: Counter Logic Gaming. “La atmósfera del equipo era muy buena. En general todo iba muy bien”.

PowerOfEvil no vio un equipo para la novena posición cuando se unió a FlyQuest. En su lugar vio los componentes de un equipo con una sinergia impecable desde la primera semana. Cuando PowerOfEvil dio sus impresiones de FlyQuest antes de unirse, valoró positivamente a Jason “WildTurtle” Tran por su habilidad de producir grandes cantidades de daño constantemente y fue impresionado por el talento de Omran “V1per” Shoura a pesar de su falta de experiencia. No obstante, los más importantes fueron Lucas “Santorin” Tao Kilmer e IgNar.

Según PowerOfEvil, Santorin ha querido jugar con él desde su estancia en OpTic Gaming.

“[Santorin] Vio el potencial en mí y mis dos últimos años en América del Norte fueron muy fuertes” declaró PowerOfEvil. “Creo que me intentó convencer primero después de OpTic y otra vez más después de CLG”.

Foto vía Riot Games

La preferencia de Santorin por querer jugar con PowerOfEvil golpeó al actual medio de FlyQuest cuando estaba evaluando el potencial de su equipo y el posible éxito. Esto fue un signo de por qué la sinergia entre medio y jungla puede ser fuerto.

“Es muy importante que tanto medio como jungla quieran jugar y trabajar juntos” afirmó PowerOfEvil.

Los fans de League of Legends han visto temporada tras temporada la fuerza de un dúo medio-jungla robusto. En 2019, FunPlus Phoeinx arrasó al resto de equipos para proclamarse campeones del mundo con la combinación e Kim “Doinb” Tae-sang y Gao “Tian” Tian-Lang. Lo que en parte hace tan dominantes tanto a Lee “Faker” Sang-hyeok como a T1 es su habilidad para sincronizarse con su jungla y rotar en el mapa para ayudar a su equipo.

A diferencia de la calle superior e inferior, los medios tienen la libertad de pivotar entre las tres líneas gracias a su posición central. De una forma similar funciona la jungla, que puede ejercer presión en todo el mapa sin tener que estar atados a una línea. Cuando los dos se unen pueden controlar prácticamente solos el tempo de las partidas.

PowerOfEvil parece ser muy consciente de ello. Saber que se uniría a un equipo con un medio y un jungla que querían trabajar juntos aumentó sus expectativas para el éxito de FlyQuest en la primera semana.

En cuanto a IgNar, los dos fueron compañeros en la League of Legends European Championship (LEC). Ambos jugaron en Misfits a lo largo de 2017 cuando el equipo finalizó segundo en verano y avanzó a los cuartos de final de los Campeonatos Mundiales en los que estuvieron a un mapa de ganar a T1 en una serie al mejor de cinco. Según PowerOfEvil, el trabajo en equipo que han cultivado -a pesar de que tenga algunos años- ayudó a FlyQuest para tener un arranque con mucha confianza.

“Ambos nos conocemos, sabemos lo que necesitamos de cada uno” dijo PowerOfEvil. “Sentí que fue muy útil para la primera semana. Ya estamos prácticamente en la misma página”.

Los aficionados vieron una parte de la sinergia orgánica de FlyQuest el pasado fin de semana, particularmente en el partido contra CLG. Una emboscada a la línea de PowerOfEvil en los primeros minutos de partida por parte de Santorin marcó la tónica para el resto de la partida. Ya sea con PowerOfEvil cambiando de línea con la calle inferior para obtener la primera torre con Santorin o con Ignar iniciando peleas para que le siguiera su equipo, parecía que FlyQuest ya había jugado una temporada entera juntos. FlyQuest obtuvo tres dragones y las primeras torres de CLG sin perder ninguna en tan solo 19 minutos.

Foto vía Riot Games

El 2-0 inicial de FlyQuest mostró las marcas de un equipo de playoffs. Sin embargo, esto todavía es el principio. PowerOfEvil declaró que el éxito de FlyQuest dependerá de su habilidad de adaptación y mejora. Nuevos parches llegarán, nuevos campeones saldrán a la luz, los equipos mejorarán y FlyQuest debe mantenerse por delante si quiere permanecer en las primeras posiciones.

A medida que la temporada progrese, sabremos si el inicio de FlyQuest fue un indicador de un equipo rejuvenecido o si fue una actuación atípica que no será repetida. Por ahora, PowerOfEvil cree que esta ventaja pondrá a FlyQuest en el radar de todos.

“Demuestra que somos un equipo muy fuerte” afirmó PowerOfEvil. “Hemos demostrado que podemos cerrar las partidas, no como el partido entre Immortals y TSM.”

FlyQuest continuará su temporada en la LCS el día 2 de febrero con su partido contra Team Liquid a las 14:00 CT (21:00 CET).

Artículo publicado originalmente en inglés por Elena Endres en Dot Esports el 1 de febrero.