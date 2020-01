Los power rankings de la LCS: pretemporada del Spring Split de 2020

Grandes cambios están en el horizonte para la próxima League of Legends Championship Series (LCS). La temporada de 2020 de League of Legends comenzará y tendrá algunos cambios importantes en el horario, en el formato de playoffs y en la manera con la que los equipos podrán clasificarse a los Campeonatos Mundiales.

Pero eso no es todo. También tenemos nuevo conjunto de equipos por cortesía de las tres transacciones que se realizaron a mediados del pasado Summer Split. Caras conocidas como Evil Geniuses, Dignitas e Immortals han vuelto a la LCS. Es una sensación similar a la de los viejos pero buenos días en los que todavía existían las relegaciones.

Estos tres equipos se metieron inmediatamente en el mercado al firmar a algunas estrellas como por ejemplo Dennis “Svenskeren” Johnsen, el MVP de la pasada temporada de verano. Sin embargo, ¿cuánto les ayudará este hecho a ganar a las organizaciones más establecidas que tienen una pole position en los playoffs?

Para responder a esa pregunta, nuestros expertos han clasificado a cada equipo desde un punto (el peor) hasta 10 puntos (el mejor). Este es el resultado:

Rango Equipo Puntos 1) Team Liquid 60 2) TSM 51 3) CLG 43 4) Cloud9 40 5) 100 Thieves 37 6) Evil Geniuses 35 7) Immortals 19 8) FlyQuest 17 9) Golden Guardians 16 10) Dignitas 9

Parece que las tres nuevas organizaciones tienen mucho trabajo por hacer. Además, nadie parece tener ni de lejos la capacidad de poder parar a Team Liquid, o al menos por ahora.

Uf: Dignitas

Dignitas tiene a Huni y muchos interrogantes abiertos

Técnicamente Dignitas apareció en los últimos Campeonatos Mundiales después de adquirir Clutch Gaming en el ecuador del Summer Split. Clutch finalizó el año luciendo los familiares colores de Dignitas: el amarillo y el negro.

Sin embargo, desde el final de la temporada, los movimientos de este equipo nos han desconcertado. Heo “Huni” Seung-hoon sigue ahí, con un contrato masivo, pero comprensible ya que fue el líder del equipo durante gran parte de 2019. Después de renovar, Dignitas le rodeó con una mezcla curiosa entre jugadores jóvenes y veteranos.

Leyendas del pasado como el medio Henrik “Froggen” Hansen o el apoyo Zaqueri “Aphromoo” Black no han sido relevantes en competición durante años. Además, es extraño que hayan otorgado la posición de tirador a un novato: Johnson “Johnsun” Nguyen. Este equipo tiene un tipo de parecido a Frankenstein, diferentes partes de un cuerpo juntadas entre sí. No obstante, sorprendentemente el Frankenstein original vivió en dicho cuento, así que puede que Dignitas también nos sorprenda.

No tan malos: Immortals, FlyQuest, Golden Guardians

Xmithie ha vuelto a Immortals

Estas tres plantillas no son tan confusas como Dignitas, pero aún no estamos seguros de si son buenas. FlyQuest y Golden Guardians hicieron mayoritariamente traspasos laterales, un sentimiento precisamente no muy agradable para dos equipos que acabaron respectivamente séptimos y novenos en la temporada de verano. Nos encanta el fichaje de Can “Closer” Çelik por Golden Guardians o el nuevo medio de FlyQuest, Tristan “PowerOfEvil” Schrage, quien fue infravalorado durante los últimos años. Simplemente no sabemos si estos movimientos son lo suficientemente buenos para alcanzar los playoffs.

Immortals debería tener un equipo inteligente: retener a Thomas “Zaboutine” Si-Hassen como entrenador fue un movimiento inteligente, además añadieron a sus filas a Jake “Xmithie” Puchero de Team Liquid. Sin embargo, su estrategia depende del medio francés Jérémy “Eika” Valdenaire. Eika es nuevo en la LCS, pero no es un jugador joven ya que ha recorrido Europa a lo largo de los años. No parece que vaya a recibir ayuda por parte de las calles laterales, por lo tanto, deberá dar un paso adelante si quiere llegar lejos con sus compañeros.

En la mezcla: Cloud9, CLG, 100 Thieves y Evil Geniuses

Nunca pensamos que esa iba a ser la última vez que viésemos a Svenskeren con el jersey de Cloud9

Ahora es cuando nos metemos en territorio de playoffs. Nos encanta lo que CLG ha hecho: añadir a Lee “Crown” Min-ho a un equipo que sabe cómo jugar junto y empatado en la segunda plaza durante la clasificación de la última temporada de verano. C9 sorprendió a sus fans al hacer marchar a diversos jugadores, incluyendo el jugador franquicia Zachary “Sneaky” Scuderi, pero fichar a Jesper “Zven” Svenningsen como reemplazo es un movimiento muy sólido. Bok “Reapered” Han-gyu nunca ha tenido miedo en enviar al banquillo a las estrellas de su equipo y parece que aún no le ha asustado.

El año pasado 100 Thieves decepcionó mucho con su plantilla cargada de estrellas. Tenemos mucha fe en el australiano Tommy “ry0ma” Le para tener solvencia en la calle central, la que fue su principal debilidad en 2019.

Después está EG, que fichó a Svenskeren procedente de Cloud9. El rango de respuestas más variado fue con este equipo, con votos en el ranking desde el segundo puesto hasta el séptimo. El entrenador Heo “Irean” Yeong-cheol tendrá que hacer que los jugadores se entiendan, pero el talento está ahí e hizo un gran trabajo el año pasado ayudando a Weldon Green en CLG.

Damas de honor: TSM

Bjergsen tiene una parte de la propiedad de la organización y necesita tener la misma en el equipo

Es sorprendente cómo TSM estuvo tan cerca de ganar la última temporada de primavera. Su final contra Liquid se decidió por unas pocas jugadas. Fue impactante cómo después del Summer Split no fueron capaces de clasificarse para los Campeonatos Mundiales. Seguimos pensando que son decentes, pero los movimientos que han hecho en la pretemporada parecen ser laterales.

Clase propia: Team Liquid

Es difícil no ver a Team Liquid ganando otro título después del Spring Split de 2020

No hubo ningún desacuerdo sobre Team Liquid como el mejor equipo de la LCS. Mejoraron al reemplazar su jugador más débil por Mads “Broxah” Brock-Pedersen, uno de los mejores en Europa. Además, los equipos por detrás suyo, notablemente TSM y C9, hicieron lo que son aparentemente movimientos laterales.

¿Será otro año en el que Liquid esté por encima del resto? Lo sabremos cuando la LCS empiece el próximo 25 de enero.

Todas las fotos son propiedad de Riot Games

Artículo publicado originalmente en inglés por Xing Li en Dot Esports el 10 de enero.