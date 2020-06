El viaje del Dr. Disrespect hasta la cima del mundo del streaming ha sido largo. El Doc ha estado transmitiendo en Twitch desde 2015, y a los 38 años, es uno de los streamers más conocidos del mundo, habiendo recibido dos premios Streamer del Año.

Antes de alcanzar el éxito con su alter ego Dr. Disrespect, el estadounidense Herschel «Guy» Beahm IV producía montajes de Call of Duty y exhibía sus habilidades con el mismo nombre de usuario hasta que Sledgehammer Games lo eligió como diseñador de mapas para Advanced Warfare. Luego presentó a Dr. Disrespect al mundo del streaming en Twitch y comenzó a jugar juegos de battle royale como H1Z1 y PUBG, lo que le permitió mostrar el verdadero potencial de su personaje violento y adicto a la velocidad.

El valor de producción de los streams de Dr. Disrespect no tiene parangón y con sus innumerables contratos de patrocinio, junto con su gran cantidad de suscriptores, muchos fans se preguntan cuánto gana con su streaming. Si bien no existe información oficial sobre el ingreso o patrimonio neto de Dr. Disrespect, no es difícil estimarlo.

¿Cuál es el patrimonio neto de Dr. Disrespect?

Imagen vía Dr Disrespect

Dr. Disrespect suele hablar de su Lamborghini rojo y sus contratos millonarios con compañías de videojuegos en su stream.

En una entrevista con Rolling Stone en 2018 dijo que su patrimonio neto era cercano a los 3,5 millones de dólares, y muchos fans pensaron que tal vez no estaba bromeando.

Un artículo reciente de 2020 aseguraba que el patrimonio neto de Dr. Disrespect era cercano a los 6 millones de dólares, lo que tiene sentido teniendo en cuenta que su audiencia en Twitch y YouTube creció enormemente desde 2018.

¿Cuánto dinero gana Dr. Disrespect en Twitch?

Captura de pantalla vía Dr Disrespect

No hay forma de saber cuánto dinero gana el Doc mensualmente, pero se puede estimar el mínimo que gana haciendo conjeturas razonables.

Un asociado nuevo en Twitch generalmente recibe el 50 por ciento por cada suscriptor en Twitch. Teniendo en cuenta que grandes nombres como Ninja y LIRIK reciben 3,50 dólares por cada suscriptor de 4,99 dólares, no sería exagerado suponer que Dr. Disrepect recibe al menos 3,50 también. Esto equivale al 70 por ciento del precio de una suscripción de nivel uno en Twitch, por lo que también usaremos el mismo porcentaje para niveles de suscripciones más altos.

Sin embargo, sus ingresos por las suscripciones no tienen en cuenta las innumerables donaciones que recibe en cada transmisión, junto con streams patrocinados en los que los desarrolladores pagan buen dinero para que los mejores streamers muestren su juego.

No intentaremos adivinar cuánto gana Dr. Disrespect con las donaciones, pero debemos aclarar que estas definitivamente agregan mucho a sus ingresos mensuales.

Mes Suscriptores de nivel 1 Suscriptores de nivel 2 Suscriptores de nivel 3 Total de suscriptores Ganancias estimadas Enero de 2019 22.305 282 184 22.771 $83.257 Febrero de 2019 36.690 402 238 37.330 $135.388 Marzo de 2019 24.941 238 132 25.311 $91.266 Abril de 2019 22.829 228 127 23.184 $83.716 Mayo de 2019 23.383 248 150 23.781 $86.197 Junio de 2019 9.179 110 59 9.348 $33.927 Julio de 2019 30.802 331 244 31.377 $114.388 Agosto de 2019 30.165 259 130 30.554 $109.662 Septiembre de 2019 25.548 233 121 25.902 $93.163 Octubre de 2019 29.953 252 123 30.328 $108.748 Noviembre de 2019 23.058 191 106 23.355 $83.892 Diciembre de 2019 25.970 228 117 26.315 $94.535

¿Cuánto dinero gana Dr. Disrespect en YouTube?

Dr. Disrespect también tiene un canal de YouTube, además del de Twitch. Tiene más de 1,5 millones de suscriptores y un crecimiento del tres por ciento en la plataforma.

Calcular el dinero generado por las visitas de YouTube es más complicado que para Twitch. YouTube toma en cuenta todas las vistas de video monetizadas, que pueden ser muy inferiores a las vistas totales. Los bloqueadores de anuncios, YouTube Red y las vistas Premium hacen que sea más difícil de estimar, ya que algunos no generan ningún ingreso, mientras que los demás les dan a los creadores de contenido una parte de las tarifas mensuales de los espectadores.

La cantidad de dinero que gana Dr Disrespect con cada anuncio que se muestra también fluctúa, ya que los anunciantes pagan tarifas diferentes a YouTube. El dispositivo en el que se reproduce un video, la ubicación de los espectadores y los niveles de suscripción también son algunos factores importantes a tener en cuenta al estimar los ingresos de un YouTuber.

Social Blade, un sitio web de estadísticas que monitorea los canales de YouTube, calcula que la audiencia diaria promedio de Dr. Disrespect es de 240.000 espectadores. El sitio web estima el costo por mil (CPM), que se refiere al costo por 1.000 impresiones en publicidad, en una escala más amplia que va desde 0.25 a 4,00 dólares. Esto dejaría al Doc entre 1.700 y 27.900 dólares por mes, solo por YouTube. Si bien no está entre los principales canales de YouTube en cuanto a suscriptores, sería justo suponer que se ubica cerca de la mitad de la escala, con una tarifa de 1,20 dólares.

Con un CPM de 1,20, Dr. Disrespect ganaría más de 8.000 dólares mensuales, lo que le generaría 96.000 dólares cada año en YouTube. Aunque parece considerablemente menos de lo que hace en Twitch, también debemos considerar todos los sponsors que tiene. Sus contratos también pueden pagarle por presentar a sus patrocinadores en YouTube, lo que aumentaría drásticamente sus pagos.

En resumen, Dr. Disrespect gana al menos 2 millones de dólares al año con sus transmisiones en vivo en Twitch y la generación de contenidos en YouTube. Sin embargo, la suma total de sus ingresos anuales sigue siendo un misterio teniendo en cuenta que no es pública la información sobre sus contratos de patrocinio.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 8 de junio de 2020.