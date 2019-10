¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Legends of Runeterra?

Para festejar el décimo aniversario de League of Legends, Riot Games ha revelado un nuevo juego de cartas digitales, Legends of Runeterra.

De manera similar a Hearthstone de Blizzard Entertainment y Magic: the Gathering de Wizards of the Coast, LoR es un juego de cartas de estrategia gratuito que combina habilidad y creatividad.

¿Qué es Legends of Runeterra? Te explicamos | Guía de introducción y tráiler de jugabilidad Prerregístrate en — playruneterra.com — para tener la oportunidad de jugar ahora mismo. En el juego de cartas estratégico de League of Legends, la victoria se reduce a una sola pregunta: ¿cuál será tu jugada?

El juego te permitirá construir mazos con campeones, personajes, criaturas y regiones del universo de League of Legends, con la rica y extensa historia de Runeterra. Cada carta tendrá un estilo único y una ventaja estratégica, permitiendo infinitas posibilidades.

Imagen vía Riot Games

LoR también se podrá jugar en modo multiplataforma para dispositivos móviles y PC. El juego todavía está en desarrollo y recién se lanzará en una fecha a determinar en 2020. Sin embargo, el martes 15 comenzó un avance especial.

Para participar del mismo puedes registrarte previamente en tu PC y en la tienda de Google Play en el sitio web de LoR. Además de la oportunidad de experimentar al juego de primera mano, las y los jugadores recibirán en el lanzamiento un croma exclusivo de mascota Poro.

Este artículo se actualizará cuando se anuncie la fecha de lanzamiento oficial de LoR.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 15 de octubre de 2019.