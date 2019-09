Crypto hackeó a Dizzy durante su stream de Apex Legends

Crypto el hacker atacó de nuevo, como indica su símbolo, que reapareció en el stream del jugador profesional de Apex Legends, Coby «dizzy» Meadows el martes 24.

Durante una partida de tríos, dizzy y sus compañeros de equipo de NRG, Marshall Mohr y el streamer Mason «symfuhny» Lanier, se enfrentaron a jugadores enemigos en una cueva. Cuando dizzy se acercó a una casa pequeña, una misteriosa imagen roja comenzó a aparecer en su stream.

Después de que los mensajes misteriosos comenzaron a disiparse, apareció un extraño símbolo rojo con los números «3333» en el centro de la pantalla.

crypto hacks dizzy stream Clip of dizzy Playing Apex Legends – Clipped by daveremind

Es muy probable que esto sea un avance de Crypto, ya que el símbolo es sorprendentemente similar al que se ve al final del video oficial de la historia del personaje. Durante el video, el símbolo parpadea en la pantalla antes de que se muestre el logotipo de Apex. Muestra una cara amenazadora, similar a un robot, con una capucha en la parte superior y cableado eléctrico.

Captura de pantalla vía Respawn Entertainment

Este símbolo es sinónimo de Crypto porque es un hacker que busca vengarse de un misterioso Sindicato de Mercenarios que le quitó «todo».

Es probable que Respawn solo estuviera mostrando un adelanto de Crypto a través del stream de dizzy y que esta no sea una característica real del juego. Seguramente sea así, ya que el símbolo no le movió un pelo a dizzy, lo que sugiere que se mostró a través de su PC y no en su juego. Debido a que su transmisión está patrocinada, Respawn podría estar asociada a dizzy para promover a Crypto y sus habilidades, especialmente su capacidad de piratear lo que le plazca.

Respawn ha mostrado las habilidades de Crypto en otros lugares. Al parecer, pirateó la cuenta oficial de Twitter de Apex ya que el texto de la pantalla se modificó mientras la descripción dice «ejecutando descifrado».

Crypto seguramente se presente en la tercera temporada, que se lanzará el 1 de octubre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por George Geddes el 25 de septiembre de 2019.