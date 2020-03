Cómo jugar a Call of Duty: Warzone con jugadores de PS4, Xbox One y PC en el mismo equipo

La nueva sensación en battle royale de Call of Duty, Warzone, ya está disponible para las y los jugadores que tengan Modern Warfare en su PC, PlayStation 4 o Xbox One.

Warzone es gratuito y cuenta con hasta 150 jugadores por partida. Y si tienes amigos que juegan en otras plataformas, no te preocupes, está habilitado el crossplay o juego cruzado entre varias plataformas.

Sin embargo, tendrás que dar unos pasos sencillos si quieres jugar con jugadores en otras plataformas. En Modern Warfare, asegúrate de tener habilitado el crossplay o juego cruzado. Puedes hacerlo yendo a la pestaña Cuenta (Account) en Opciones (Options).

Cuando hayas verificado esta configuración, deberás agregar tus amigos a tu lista de amigos en Modern Warfare. No obstante, para jugar con personas de otras plataformas deberás agregar su identidad o ID de Activision. Si no tienes una cuenta de Call of Duty o una ID de Activision, deberás crear una para poder jugar con varias plataformas.

Captura de pantalla vía Activision

Tu ID de Activision se encuentra en la esquina superior derecha de Modern Warfare; debería ser un nombre seguido de un hashtag y un montón de números aleatorios. Si no puedes hallar tu identidad de Activision en el juego, visita el sitio web oficial de Call of Duty. Una vez que inicies sesión, tu ID de Activision debería estar en la sección Información básica (Basic Info) del sitio web.

Captura de pantalla vía Activision

Una vez que tu amigo te diga la identidad exacta que tiene en Activision, simplemente ingrese a la pestaña Social en Modern Warfare y haz clic en Agregar amigos (Add friends). Asegúrate de escribir la ID de Activision tal como aparece, incluidos el hashtag y los números. Entonces tu amigo recibirá una solicitud de amistad y sólo tendrá que aceptarla yendo a la misma pestaña Social en el juego.

Y eso es todo. Una vez que hayas agregado la identidad de Activision de tus amigos, puedes jugar a Warzone con ellos sin importar en qué plataforma se encuentren.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Justin Binkowski el 10 de marzo de 2020.