¿Warzone, el modo battle royale de Call of Duty, tendrá crossplay?

¡Al fin llegó! Es una realidad, está pasando y es grande. Call of Duty: Warzone fue oficialmente confirmado y es el battle royale más nuevo del mundo.

Warzone cuenta con la capacidad de jugar con hasta 150 jugadores en los modalidades de juego en solitario, dúos o trios en un mapa enorme inspirado en numerosas ubicaciones de Call of Duty. Encontrarás mapas de Call of Duty 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 y muchos más dentro del súper mapa del battle royale.

Dado que puedes jugar a Warzone gratuitamente con varios amigos, la pregunta que debes hacerte de inmediato es: ¿Tendrá crossplay (juego cruzado)?

¿Es Call of Duty: Warzone un juego con crossplay?

El juego cruzado o crossplay es el futuro de los videojuegos, pero también es el presente. La capacidad de jugar con amigos y enemigos por igual, sin importar en qué sistema estén jugando, es una de las mejores incorporaciones recientes a los juegos de varios jugadores.

Entonces, cuando comenzaron a circular los rumores sobre Warzone, jugadores de todas partes se preguntaban si tendría juego cruzado, especialmente teniendo en cuenta que Call of Duty: Modern Warfare tiene esa característica y que los jugadores se acostumbraron a jugar con sus amigos de Xbox mientras juegan en PlayStation, o viceversa.

¿Entonces, Call of Duty: Warzone es un juego con crossplay? Nos complace informarte que la respuesta es sí. Warzone, al igual que Call of Duty: Modern Warfare, el juego en el que se basa Warzone, es un título con juego cruzado.

Esto significa que puedes jugar Warzone con amigos sin importar en qué jueguen. Los jugadores de PlayStation 4, Xbox One y Battle.net en PC pueden jugar juntos y uno contra el otro en Warzone.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Duwe el 9 de marzo de 2020.