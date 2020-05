Clon de Rainbow Six Siege cierra sus servidores tras denuncia de Ubisoft

Area F2, un clon de Rainbow Six Siege, apagó sus servidores después de que Ubisoft presentó una demanda judicial contra Apple y Google la semana pasada.

Ubisoft sostenía que Area F2 era una «copia casi de carbón» de Siege y que el juego copió la interfaz, la pantalla de selección del operador y el marcador final del popular título. Las claras similitudes llevaron a Ubisoft a notificar a Apple y Google sobre el problema, pero ambas compañías se negaron a eliminar el juego de sus tiendas.

Ubisoft presentó una demanda ante un tribunal federal de EEUU la semana pasada, lo que finalmente llamó la atención de las partes involucradas. Area F2 apagó sus servidores esta mañana y reembolsará a las y los jugadores que hayan pagado por el juego.

Sin embargo, la situación generó reacciones encontradas de la comunidad. El juego era una copia clara de Rainbow Six Siege pero en una plataforma para dispositivos móviles. Esto muestra que existe una laguna en el mercado para móviles para un tirador con una jugabilidad similar al popular tirador en primera persona.

Algunos fans cuestionan por qué Ubisoft no creó una versión móvil de Siege, ya que evidentemente hay un público que lo disfrutaría. Otros juegos populares, como PUBG y Call of Duty Mobile, tuvieron éxito con sus títulos para móviles, por lo que no es un territorio desconocido.

En cualquier caso, Area F2 ya no está disponible para descargar o jugar. Si hiciste compras en el juego, asegúrate de seguir los pasos necesarios para recibir tu reembolso.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jalen Lopez el 20 de mayo de 2020.