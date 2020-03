Amouranth fue suspendida en Twitch por segunda vez

Twitch le aplicó a la cosplayer y streamer de IRL Amouranth la segunda suspensión de su canal, informó ayer StreamerBans en Twitter.

Amouranth fue baneada de Twitch en septiembre de 2019 por «desnudez accidental» cuando su falda se deslizó hacia un lado, exponiéndose a los espectadores. Este incidente violó las condiciones de servicio de Twitch, que prohíbe la desnudez y la ropa sexualmente sugerente.

No se sabe por qué Amouranth fue baneada esta vez, aunque Twitch suele ser más severo en sus sanciones tras la primera suspensión. Amouranth incluso dijo que no estaba segura por qué había sido sancionada, según un posteo en Discord.

«Hola a todos, me han dicho que me están suspendiendo por algo que sucedió durante una emisión de gimnasia la semana pasada», señalaba el posteo. «Todavía no he visto el vod … esperando que me lo muestren para poder apelar. No tengo mucha más información que eso. Lo más largo que puede ser son tres días», añadió.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Preston Byers el 13 de marzo de 2020.