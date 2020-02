A FORG1VEN “no debe permitírsele volver» al Campeonato Europeo de League of Legends, opinó Bwipo

Gabriël «Bwipo» Rau, de Fnatic, dio su opinión sobre la controvertida salida de Konstantinos-Napoleon «FORG1VEN» Tzortziou de Schalke 04 en un reciente podcast de League of Legends.

«No creo que a [FORG1VEN] deba permitírsele volver [al LEC]», dijo Bwipo. «No es que odie al tipo, ni que tenga algo contra él… Respeto lo que ha logrado en el pasado, pero siento que la realidad ahora es que ese tipo de comportamiento no debería permitirse», afirmó.

FORG1VEN renunció a Schalke la semana pasada después de que el equipo de League of Legends tuvo dificultades para encontrar la victoria en el LEC, el Campeonato Europeo de LoL.

Puede que no haya sido el único culpable de la histórica derrota por 0 a 7 de su escuadra, pero había dejado mucho que desear en su juego. FORG1VEN tuvo la mayor cantidad de muertes y menos asesinatos entre todos los ADC europeos y claramente no pudo adaptarse al meta.

«En mi carrera de siete años, siempre jugué para ganar y ser competitivo», aseguró FORG1VEN. «A partir de ahora, al menos, la alineación actual no se ajusta a este principio. Schalke no puede / no quiere hacer cambios para adaptarse a este objetivo, por lo que acordamos mutuamente que renuncie hasta que estén dispuestos a hacerlo», declaró.

Desde entonces, ha sido criticado por su decisión precipitada y se convirtió en objeto de burla en la comunidad de LoL.

FORG1VEN llegó a ser considerado el mejor ADC de Europa tras su éxito internacional con H2K en 2016. Pero después de ser convocado para cumplir con el servicio militar obligatorio griego, aparentemente perdió su impulso como jugador.

«De haber sido reemplazado por un suplente, no creo que hubiera sido tan malo como él diciendo abiertamente ‘mi equipo no quiere ganar, así que me voy a ir'», expresó Bwipo. «Básicamente está tirando la toalla y creo que eso es patético, sinceramente», añadió.

No parece que FORG1VEN vaya a regresar a Schalke en el futuro próximo. Mientras tanto, Nihat «Innaxe» Aliev asumirá el puesto de ADC del equipo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 20 de febrero de 2020.