T1 despide al entrenador Comet y al analista Tolki

금일부로 "Comet" 임혜성 코치님과 "Tolki" 분석관님과의 계약을 종료하게 되었습니다. 두 분의 노고에 감사드리며 새로운 도전을 응원합니다.



Today we part ways with Comet and Tolki. We highly appreciate their contribution to the team this year and wish them all the best. pic.twitter.com/GwoMlUj4By