GrabbZ dice que la marcha de Doublelift de Liquid no fue profesional

Al entrenador de G2 no le gustó cómo expuso a sus compañeros.

Durante el último episodio del podcast The Crackdown, dirigido por Christian «IWillDominate» Rivera y Duncan «Thorin» Shields, el entrenador de G2 Esports Fabian «GrabbZ» Lohmann afirmó que no querría trabajar como entrenador con Doublelift por cómo se marchó de Team Liquid. GrabbZ cree las formas con las que Yiliang «Doublelift» Peng abandonó Liquid – incluyendo publicaciones sobre ello- y se incorporó a TSM no fueron las más profesionales.

Doublelift ha pasado sus dos últimos años en el equipo de League of Legends de Liquid, consiguiendo así cuatro campeonatos de la LCS consecutivos. Sin embargo, Liquid sufrió en el Spring Split de 2020 y finalizó noveno en la temporada regular con un récord de nueve victorias y 11 derrotas.

Liquid decidió prescindir del veterano ADC durante la pretemporada y Doublelift volvió a TSM el 26 de abril de cara al Summer Split de la LCS de 2020. No obstante, que este movimiento esté combinado con el hecho de que tenga una relación con la presidenta de TSM, Leena Xu, ha causado controversia en la comunidad de League of Legends.

En el último mes el veterano de 26 años grabó un vlog explicando qué le llevó a realizar el fichaje. El tirador explicó su estancia en Liquid y su suplencia durante el mes de marzo. Durante aquel tiempo, Doublelift afirmó que no se sentía motivado en los inicios de la temporada.

En el vídeo Doublelift también dijo que sus compañeros de equipo le dieron un feedback negativo sobre su rendimiento y actitud con los entrenadores, pero sólo lo supo tras ser sustituido. El veterano sintió que una parte de sus malas actuaciones fue por culpa de los entrenadores ya que no le guiaron en el momento adecuado durante la temporada.

Como entrenador, GrabbZ dijo que la actitud de Doublelift no fue profesional. «Está bien, todos caemos en algunos puntos» dijo GrabbZ. «Después es sustituido una semana y de repente dice ‘oh, ya me siento motivado otra vez’. Luego continua diciendo estupideces… Esto no funciona así».

GrabbZ y G2 ganaron recientemente el Spring Split de la LEC de nuevo tras ganar a Fnatic en las finales el 19 de abril. El Summer Split de 2020 de la LEC volverá el 12 de junio. Los fans de América del Norte podrán ver el retorno oficial de Doublelift con TSM en el Summer Split de la LCS el 13 de junio.

Artículo publicado originalmente en inglés por Nádia Linhares en Dot Esports el 14 de mayo.